Tras la salida de Walter Zunino luego de la goleada ante Talleres de Córdoba de local, se confirmó que Martín Palermo retomará la dirección técnica de Platense. El anuncio se produjo horas después de la partida del exentrenador y marca el regreso del Titán al club de Vicente López, donde ya tuvo un primer ciclo durante 2023, con un contrato hasta 2028.

Luego de reunirse con las autoridades del Calamar, el ex goleador de Boca acordó su regreso. Su última experiencia fue en Fortaleza de Brasil, y ahora deberá hacerse cargo de un equipo que atraviesa un momento complicado: no ganó en el Torneo Clausura y viene de sufrir una dura goleada 4-0 ante Talleres en condición de local. Además, Platense tendrá el desafío de los octavos de Copa Libertadores ante Coquimbo Unido de Chile.

Durante su primera etapa en 2023, Palermo dirigió 46 partidos con un balance de 17 victorias, 12 empates y 17 derrotas. Esa etapa culminó tras la final de la Copa de la Liga de ese año, donde el Calamar llegó a la final, pero perdió 1-0 frente a Rosario Central, dirigido por Miguel Ángel Russo. Tras su salida a finales de 2023, el Titán tuvo un paso destacado por Olimpia de Paraguay, donde conquistó su primer título como entrenador al ganar el Torneo Clausura 2024 y estuvo hasta 2025 para luego asumir en Fortaleza con la tarea de salvarlo del descenso, y aunque mejoró mucho al equipo no pudo cumplir.

Durante 2026, el entrenador permaneció sin dirigir y se desempeñó como comentarista en la señal DSports durante el Mundial, cubriendo los partidos de la Selección Argentina. Ahora, con su vuelta a Platense, buscará enderezar el rumbo de un equipo de muy flojo presente en el campeonato local para no sufrir con la permanencia y, paralelamente, intentar hacer historia en el plano internacional.