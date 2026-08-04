La crisis futbolística de Platense sumó un capítulo explosivo. Luego de la dura derrota por 4-0 frente a Talleres en Vicente López, el clima en el estadio se volvió irrespirable y tuvo como principal protagonista a Ignacio Vázquez, capitán del equipo, quien terminó envuelto en un fuerte enfrentamiento con hinchas del Calamar.

Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales. Apenas finalizado el encuentro, el defensor perdió la calma y se dirigió enfurecido hacia un sector de la platea. La situación escaló en cuestión de segundos y fue necesaria la intervención de personal de seguridad para evitar que el conflicto pasara a mayores.

El malestar de los hinchas se hizo sentir durante toda la noche. La goleada sufrida ante Talleres profundizó el delicado presente de Platense en el Torneo Clausura y desató una catarata de insultos y reclamos hacia los futbolistas. Incluso, integrantes de la barra brava se treparon al alambrado para exigir respuestas al plantel por la preocupante racha de resultados.

Sin embargo, detrás de la reacción de Vázquez había una situación personal que no había trascendido hasta horas después. A través de sus redes sociales, el capitán del Calamar publicó un mensaje en el que pidió disculpas por su comportamiento, aunque también explicó qué fue lo que detonó su enojo.

"Gracias a todos por los mensajes, mi mamá está con un poco de dolor, pero no es nada grave. Pido disculpas por mi actuar. Ver a mi vieja pasando un mal momento en la tribuna donde dos personas la estaban agrediendo adelante de mis dos hijos me descolocó", escribió el defensor.

Lejos de quedarse ahí, Vázquez también apuntó directamente contra quienes, según su relato, protagonizaron el episodio.

"Espero que las dos personas tengan huevos y den la cara. El escudo y Platense por encima de todo. De esta salimos todos juntos, Platense y nada más", agregó en un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los hinchas y el mundo del fútbol.

La derrota frente a Talleres no solo dejó preocupación por el rendimiento del equipo, sino que también expuso el delicado clima que atraviesa la institución. La tensión acumulada por los malos resultados terminó trasladándose desde las tribunas hasta el campo de juego y derivó en una escena que reflejó el momento de nerviosismo que se vive en Vicente López.

Ahora, mientras Platense intenta dar vuelta la página y enfocarse en lo deportivo, el episodio protagonizado por su capitán seguirá dando que hablar. La goleada quedó en segundo plano y el foco pasó a un conflicto que sacudió al club y dejó al descubierto una noche cargada de bronca, insultos y descontrol.