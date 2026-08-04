En un duelo de necesitados, Talleres goleó por 4-0 a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto cordobés, con Jorge Sampaoli al mando, se sacó la mufa luego de perder sus dos primeros encuentros y consiguió su primera victoria en el certamen. El doblete de Rick Lima, un tanto de Valentín Depietri y otro de Franco Cristaldo le dieron forma a la goleada ante el Calamar.

Platense 0-4 Talleres, los goles

Sobre el final de la primera parte, el visitante encontró en una jugada aislada el gol que por ahora le está dando los tres puntos. Una habilitación para Ronaldo Martínez, que remató hacia la posición del arquero Juan Pablo Cozzani, quien dio una respuesta endeble y dejó el rebote servido para que Rick, llegando antes que todos, la empujara con el arco vacío.

Con un Platense cada vez más tirado en ataque, la 'T' encontró en una contra el 2-0. Rick recibió con espacios y habilitó de zurda a Depietri, que luego de pelearla en la jugada anterior le exigió la asistencia a su compañero y definió con mucha categoría ante la salida desesperada de Cozzani.

A quince minutos para el final, Talleres pasó de ganar a golear de la mano de la figura de la noche. Luego de una apilada de Depietri, el extremo encontró a Rick en posición de remate, la frenó y, con un remate exquisito a colocar, estableció su segundo tanto de la noche y el 3-0 para el gran desahogo de su equipo.

Ya redondeando lo que fue la mejor actuación desde la llegada de Sampaoli, un nuevo contraataque le dio la chance a Talleres de ampliar más la diferencia. Otra vez Platense quedó mal parado ante una pérdida y el visitante se encontró con todo el campo para resolver. Matías Galarza puso a correr a Cristaldo y éste la puso arriba al primer palo para establecer cifras definitivas.

De esta manera, Talleres cortó la malaria, sale del fondo de la Zona A y hunde a un Platense que, tras el empate en la primera jornada, sumó su segunda caída consecutiva y suma preocupaciones de cara al duelo de Copa Libertadores que tendrá en menos de diez días frente a Coquimbo Unido.

Reconocimiento a un campeón

En la previa del partido, el paraguayo Ronaldo Martínez fue reconocido con una plaqueta por ser parte del plantel que se consagró campeón del Torneo Apertura 2025. El guaraní, que estuvo entre 2023 y el inicio de este año, fue clave en la conquista del título y sus actuaciones le valieron la convocatoria con la Albirroja el año pasado.

Formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Santiago Quirós; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Franco Zapiola, Bautista Merlini; Nicolás Retamar. DT: Walter Zunino.

Talleres: Ezequiel Unsain; Timoteo Chamorro, Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Federico Fattori, Franco Cristaldo; Rick Lima, Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Daniel Zamora.

La previa

Ambos conjuntos llegan con la urgencia de conseguir su primer triunfo en el campeonato. Platense suma un punto tras empatar 2-2 con Unión en la fecha inicial y viene de caer 2-1 contra Instituto en su último duelo en Córdoba. Además, el Calamar quiere cambiar el rumbo para llegar con una mejor actualidad a su duelo futuro de Copa Libertadores, ya que el próximo 12 de agosto disputará la ida de los octavos de final ante Coquimbo Unido.

Platense va por su primer triunfo en el Torneo Clausura.

Por su parte, Talleres sigue sin ganar bajo la dirección técnica de Sampaoli, aún no logró sumar tras perder sus dos partidos previos: perdió 1-0 contra Newell’s en Rosario y viene de caer 3-1 frente a Vélez en su estadio. La 'T' llega a Vicente López buscando romper la racha negativa y salir del mal momento, pero contará con las vueltas de Román Riquelme en la zaga, tras su fecha de suspensión, y el paraguayo Alexandro Maidana como carrilero izquierdo, quien también retorna luego de cumplir un castigo de dos fechas.