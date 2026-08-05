Luego de no ser tenido en cuenta, Franco Mastantuono arregló su préstamo a la Fiorentina para la próxima temporada. El argentino, que no estaba en los planes de José Mourinho en el Real Madrid, será cedido a la Serie A italiana en busca de minutos y experiencia en Europa. El préstamo será por un año y sin opción de compra, por lo que el jugador regresará al Merengue a mediados de 2027.

El volante había participado solo en los dos primeros amistosos del Real Madrid antes de quedar fuera de las convocatorias. Ni bien Mourinho le comunicó que no sería considerado, Mastantuono deseaba una solución rápida para poder incorporarse a la pretemporada de su nuevo club. A pesar de los sondeos de River buscando su vuelta, la intención del Merengue era sostener al volante próximo a cumplir 19 años dentro del fútbol europeo, algo que finalmente sucedió. El club español pagará parte de su salario durante el préstamo.

La temporada anterior fue complicada para un Mastantuono que empezó la temporada viendo más minutos pero no pudo consolidarse en su primera temporada en el Real Madrid. Fueron en total 35 partidos disputados, donde marcó 3 goles y asistió en una ocasión, además de perderse una parte de la campaña por una pubalgia que lo tuvo marginado. En los últimos meses, su falta de protagonismo hizo que quedara afuera de la convocatoria final de la Selección Argentina para el Mundial 2026.