Un integrante más de la Selección Argentina podría cambiar de club. Nahuel Molina podría dejar el Atlético Madrid y pasar a la Roma en este mercado de pases. El entrenador Gian Piero Gasperini lo pidió como prioridad, por lo que el conjunto italiano presentó una oferta y negocia con el Colchonero para cerrar el pase del lateral de 27 años campeón del mundo en Qatar, que se juntaría con Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro.

La oferta del elenco de la Serie A es de 17 millones de euros más bonus por objetivos. El Atlético está dispuesto a negociar la salida del cordobés, que no es titular indiscutido y entra en el último año de su contrato con la institución. En principio los números no serían un problema, ya que el club español pretendía alrededor de 15 millones y la propuesta de Roma supera esta pretensión. Según el especialista en mercado de pases Matteo Moretto, el conjunto de la capital italiana ya está en contacto con Molina para arreglar su contrato.

Sería el retorno a la Serie A del lateral argentino, donde ya se destacó con la camiseta de Udinese antes de dar el salto al Atlético. De concretarse la operación, compartiría plantel con Dybala, que renovó en este mercado, Soulé y el recientemente llegado Castro, otro que figura en la órbita de Lionel Scaloni para futuras convocatorias a la Selección Argentina.