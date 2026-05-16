A poco menos de un mes del inicio del Mundial 2026, Bélgica ya definió a los 26 nombres que integrarán la lista definitiva para intentar la consagración en un país que siempre es promesa de buen fútbol.

Los dirigidos por el experimentado Rudi García, tienen en la planilla nombres rutilantes, aunque ya no es el esplendor de sus carreras, excepto el actual arquero del Real Madrid Thibat Courtois que encabeza a los convocados.

Rudi García es el técnico de los Diablos Rojos, Bélgica, para el Mundial 2026.

Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku son también parte de la base, todos con la chance de participar en la cuarta Copa del Mundo consecutiva.

Jeremy Doku, el extremo del Manchester City es uno de los grandes nombres que forman parte de la renovación y que serán atracción para el público.

Grupo G

Bélgica es la cabeza del Grupo G en el Mundial 2026 que comparte con Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Los Diablos Rojos son amplios favoritos a avanzar a los 16avos de final luego de pasear su fútbol por ciudades como Seattle, Los Ángeles y Vancouver.

Por el lado de la Argentina, Lionel Scaloni se inclinó primero por dar la pre lista con 55 nombres, nómina de la cual luego deberá desprender a los 26 elegiodos para defender el título conseguido en Qatar.

La lista completa de jugadores de Bélgica está compuesta por: Thibaut Courtois, Senne Lammens y Mike Penders como arqueros. Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Arthur Teatre, defensores.

En la mitad de cancha: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel. En ofensiva, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matías Fernández Prado, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers y Leandro Trossard.