Este sábado y domingo en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital se podrá vivir a pleno los partidos correspondientes a las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional y una nueva presentación de Deportivo Rincón en el Torneo Federal A de este temporada.

La actividad de las emisoras arrancarán este sábado por la tarde con el cotejo que van a jugar en el Monumental de Núñez , River Plate ante Rosario Central, que desde las 19.30 buscarán un lugar en la final del certamen doméstico. Un partido que se empezó a jugar en la semana en las redes sociales con cruces picantes, que tuvieron como protagonistas a Ángel Di María por los "Canallas" y a los dirigentes "Millonarios" Rodolfo D'Onofrio y Stéfano Di Carlo, entre otros. El encuentro se irradiará por las emisoras del grupo periodístico de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti se vivirá todo el fútbol

La actividad de las emisora continuará el domingo a las 14 con el cotejo que van a jugar Deportivo Rincón y Costa Brava de Generl Pico (La Pampa) en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, en el marco de la novena fecha -última de la primera rueda- de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026. El encuentro será transmisión por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.

La jornada dominguera se cerrará con el encuentro que van a sostener en el estadio Diego Armando Maradona de Juan Agustín García y Boyacá en el porteño barrio de La Paternal, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba, que irá pegado a la transmisión del Deportivo Rincón y los pampeanos de Costa Brava.