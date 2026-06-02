Más de 300 jóvenes futbolistas participaron de los Campus de Fútbol que se desarrollaron días atrás en Zapala y Plaza Huincul, una propuesta organizada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes de la provincia, en conjunto con el equipo encabezado por el ex futbolista profesional Carlos Javier Mac Allister.

La actividad tuvo como objetivo generar espacios de capacitación, formación y observación deportiva destinados a jóvenes futbolistas de la provincia, promoviendo la participación tanto de deportistas federados como comunitarios de las ramas masculina y femenina.

La primera jornada se desarrolló en las instalaciones del Club Unión de Zapala, con la participación de deportistas de las categorías 2011, 2012, 2013 y 2014.

Al día siguiente, la propuesta continuó en el Complejo Deportivo de Plaza Huincul, donde jóvenes futbolistas de distintas localidades de la provincia volvieron a compartir una jornada de formación, aprendizaje e intercambio.

Carlos Mac Allister llegó a Neuquén para dar un Campus en Zapala y Plaza Huincul

"Venimos trabajando junto al ´Colo´ y su equipo durante este año en clínicas deportivas en diferentes localidades y en la gestión deportiva. Lo que buscamos es que los chicos y las chicas se junten, aprendan, que vivan una experiencia distinta", indicó la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

Además, destacó el avance del Programa de Clubes Sociales, que ya alcanza a 104 clubes de la provincia. "Son nuestros aliados como espacio de contención, de prevención, para que los chicos puedan estar en el club y no en la calle, por eso decidimos fortalecerlos con aportes para infraestructura o compra de material homologado".

"Estos campus representan una oportunidad muy valiosa para que chicos y chicas de distintas localidades puedan acceder a herramientas de formación deportiva de calidad, compartir experiencias y seguir creciendo dentro del fútbol. Nuestro compromiso es continuar generando espacios que promuevan el desarrollo integral de las juventudes a través del deporte y que permitan llegar con propuestas a cada rincón de la provincia", destacó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

Por su parte, Florencia Rojo, madre y acompañante de uno de los participantes, agradeció la oportunidad para los niños y niñas. “Este tipo de encuentros son experiencias muy lindas para nuestros hijos porque les permiten aprender, conocer nuevos compañeros y compartir con chicos y chicas de otras localidades. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que les brindan y por el esfuerzo que se realiza para acercar estas propuestas al interior de la provincia”.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta fue la amplia representación territorial. En Zapala participaron jóvenes provenientes de Las Lajas, Loncopué, Caviahue, Villa Pehuenia, Puente Picún Leufú, Mariano Moreno, Los Guañacos y Andacollo. En tanto, en Plaza Huincul se sumaron deportistas de Cutral Co, Senillosa, Picún Leufú, Los Miches y El Sauce, fortaleciendo la integración regional y el acceso a instancias de formación deportiva de calidad.

Las jornadas incluyeron trabajos de entrada en calor, ejercicios por estaciones con fundamentos técnicos específicos del fútbol, actividades técnico-tácticas, partidos formales y espacios de intercambio orientados a la formación integral de los participantes.

Además, Carlos Mac Allister encabezó charlas destinadas a deportistas y familias, en las que compartió experiencias vinculadas al deporte de alto rendimiento, la formación de jóvenes atletas, los valores que transmite la práctica deportiva y la importancia del acompañamiento familiar en los procesos de crecimiento deportivo.

La propuesta permitió fortalecer el desarrollo del fútbol formativo en la provincia, generar espacios de encuentro entre deportistas, entrenadores y familias, e impulsar la detección y acompañamiento de nuevos talentos deportivos. La importante convocatoria registrada en ambas sedes ratifica el interés de las comunidades por este tipo de iniciativas que promueven el acceso al deporte, la formación y la construcción de valores a través de la actividad física.