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TURISMO DE CARRETERA

"Manu" Urcera quedó puntero en el campeonato, tras la carrera en el Cabalén

El rionegrino alcanzó el liderazgo del certamen en el emblemático circuito de Córdoba

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 01 de junio de 2026 a las 22:37
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José Manuel Urcera lidera el campeonato de Turismo Carretera 2026

Se cumplió el fin de semana pasado la sexta fecha de la temporada, celebrado en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, el rionegrino José Manuel Urcera (Toyota Camry) quedó al tope en las posiciones del campeonato de Turismo Carretera (TC) 2026.

El piloto rionegrino del Maquin Parts finalizó 12° en la competencia final ganada por el cordobés Facundo Chapur (Torino) y llegó a 184.50 unidades, 9 más que el loberense Jonatan Castellano (Dodge), quien finalizó en el 23° lugar.

Mauricio Lambiris (Mustang), con 167; Otto Fritzler (Mercedes Benz), 163.50; y Matías Rossi (Toyota), 162, completan los cinco mejores de la tabla de posiciones.

Chapur, en tanto, quien logró su segundo éxito en la divisional, trepó hasta el 6° puesto del certamen, con 156.50 puntos; posición que alimenta la ilusión del cordobés de ser cosa seria hasta el final de temporada.

Por su parte, el oriundo de Viedma Joaquín Ochoa (Dodge), 27° en la prueba final, marcha 49° con 25.50 puntos.

La próxima fecha de la categoría será el fin de semana del 20 y 21 de junio, en el mítico trazado de Rafaela.

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