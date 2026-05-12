Más de 400 chicos participaron del gran encuentro de hockey social y federado en Neuquén

Con una destacada convocatoria y una jornada atravesada por el deporte, la inclusión y el encuentro, se desarrolló este sábado el Encuentro de Hockey Social y Federado en la cancha de hockey a base de agua de Ciudad Deportiva, en la ciudad de Neuquén.

La propuesta, organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, convocó a más de 400 niños y niñas de categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12, además de alrededor de 1.200 personas entre jugadores, familias y acompañantes que participaron de la actividad.

La secretaria de Deportes de la provincia, María Fernanda Villone, destacó la convocatoria y el valor integrador de la propuesta. “Estamos muy contentos por la participación de tantas familias y por poder reunir en un mismo espacio al hockey social y federado. Este tipo de encuentros permiten seguir fortaleciendo el desarrollo de la disciplina en toda la provincia y garantizar que más chicos y chicas puedan acceder a experiencias deportivas de calidad”, señaló.

Además, remarcó la importancia de contar con infraestructura de primer nivel para el crecimiento del deporte neuquino. “La cancha de hockey a base de agua de Ciudad Deportiva representa un espacio fundamental para seguir potenciando el hockey provincial y brindar igualdad de oportunidades a niños y niñas de distintas localidades”, agregó.

Del encuentro formaron parte clubes de la Federación Neuquina de Hockey como Independiente, CUC, Club Limay de Plottier, Alta Barda, Neuquén Rugby, Huincul Hockey Club, Vida Plena, La Ribera y San Jorge, junto a escuelas comunitarias provenientes de Villa El Chocón, Plaza Huincul, San Patricio del Chañar, Colonia Nueva Esperanza, Cuenca XVI, Zapala, Rincón de los Sauces y Cutral Co.

La jornada incluyó partidos recreativos, juegos integradores y sorteos, en un espacio pensado para fortalecer los vínculos entre el hockey federado y el hockey social, promoviendo la participación y el desarrollo deportivo de niños y niñas de toda la provincia.

Infraestructura

Uno de los aspectos más destacados del evento fue la posibilidad de disputar los encuentros en la cancha de hockey a base de agua de Ciudad Deportiva, un escenario de nivel internacional que continúa consolidándose como un espacio estratégico para el crecimiento de la disciplina en Neuquén. La infraestructura permite brindar mejores condiciones de entrenamiento y competencia tanto para el deporte federado como para las escuelas comunitarias.

La jornada reflejó el crecimiento y la consolidación del hockey en toda la provincia, promoviendo una mirada inclusiva, federal y formativa de la disciplina, además de generar espacios de intercambio, convivencia y aprendizaje entre clubes y escuelas comunitarias de distintas localidades neuquinas.

Una de las participantes destacó la importancia de este tipo de propuestas para las escuelas comunitarias y el acceso a infraestructura deportiva de primer nivel. “Estas actividades son importantes para que los niños y niñas puedan conocer esta cancha y tener la posibilidad de usarla. Nosotros venimos de Colonia Rural Nueva Esperanza y nos vamos felices con esta experiencia hermosa”, expresó.