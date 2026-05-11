El gobernador de la provincia de Neuquén Rolando Figueroa encabezó este lunes la firma de un convenio entre el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén y la Asociación Civil Club Deportivo Rincón, mediante el cual se otorgará un aporte económico no reintegrable destinado a solventar parte de los gastos de participación del club en el Torneo de fútbol Federal A 2026.

El convenio establece un aporte económico no reintegrable de 200 millones de pesos que será transferido en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 20 millones de pesos cada una. Los fondos estarán destinados a cubrir parte de los gastos que demande la participación del club en el Torneo Federal A 2026.

El acto contó con la participación de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; el presidente del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén, Raúl Béttiga; y autoridades de la Asociación Civil Club Deportivo Rincón: su presidente Aníbal Villalba, el secretario Edgardo Aliaga y el tesorero y presidente de la subcomisión de fútbol Nicolás Mondini. También estuvo el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.

Aníbal "Nito" Villalba presidente de Deportivo Rincón rubricando el convenio con el estado neuquino

Codermatz ratificó la decisión del Gobierno provincial de “apoyar el deporte, en este caso a través de los clubes de la provincia. Como nosotros siempre decimos, los clubes son nuestros aliados y es importante poder acompañarlos, en este caso, con un apoyo económico. Estamos muy contentos de firmar este convenio y de seguir desarrollando la infraestructura y la logística deportiva, que tienen un alto costo para todos los clubes”.

Por su parte, el presidente del club expresó: “Tenemos el honor de representar a la provincia, así que estamos más que agradecidos. Es un orgullo poder estar hoy acá”. Agradeció al gobernador, a la ministra y a todo el equipo del gobierno provincial que “nos siguen acompañando y nos dan un empujón más que importante para seguir con este torneo”.

Recordó que el equipo de fútbol del club se encuentra participando por tercer año consecutivo del Torneo Federal A y este año juega la Copa Argentina, lo que implica que deberán viajar más de 90 mil kilómetros para disputar la mayoría de los partidos.

“Lo único que nos queda cerca es Cipolletti, pero después todos los viajes son lejísimos. Por eso el dinero se va a destinar a infraestructura, para viajes, tenemos un montón de proyectos, y estamos trabajando en el estadio para Rincón de los Sauces. Están pasando lindas cosas en el club, en Rincón de los Sauces, y principalmente en toda la provincia que tenemos el honor de representar”, señaló Villalba.