Los caminos aledaños de San Patricio del Chañar serán escenario de la novena fecha del Campeonato del Rally Neuquino 2026, que se disputará del viernes 13 al domingo 15 de noviembre. La organización adelantó que habrá una exhibición de vehículos, desfile de competidores, carreras en la barda y una premiación en el Estadio Municipal.

En principio la fecha estaba prevista llevarla a cabo en caminos aledaños a Rincón de los Sauces, pero los problemas climatológicos que afectaron a toda la provincia semanas atrás, llevó a la organización de APPRyN Sur el cambio de escenario.

La propuesta combinará la competencia deportiva con actividades para vecinos y visitantes, entre ellas food trucks y una feria. La organización difundió el cronograma para que el público pueda acompañar cada instancia del fin de semana.

Este martes se cerraron las Inscripciones con 41 binomios

La actividad comenzará el viernes 13, desde las 18, con una exhibición de vehículos sobre la calle Ingeniero Gasparri Sur, frente a la Plaza de las Infancias. A las 20 se realizará el desfile de competidores y sus autos en la rampa, uno de los momentos previstos para la presentación de los participantes. El sábado 14, las pruebas se desarrollarán entre las 8 y las 15 en la zona de la barda, en el sector de calles 5 y 8.

La actividad continuará el domingo 15, de 7 a 13, en el mismo recorrido. Luego, a las 14, se realizará la entrega de premios en el predio del Estadio Municipal. Desde la organización también informaron que, una vez que los vehículos ingresen al predio de competencia, no podrán ser movilizados hasta que finalice la actividad.

Desde la organización se comunicó que "luego de recorrer y evaluar los caminos, hemos definido que la novena fecha del campeonato tendrá un sistema de puntaje doble".