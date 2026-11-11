Este miércoles, desde las 21:30, se desarrollará la decimosexta y última fecha de la fase regular de la Conferencia Sur del Torneo Pre Federal 2026 de básquetbol, a sabiendas antes de comenzar la jornada que Pérfora de Plaza Huincul y Deportivo Roca ya tienen asegurados el número uno y dos en la tabla de posiciones de cara a los playoffs. Será la cuarta fecha de los clásicos y de manera simultánea, ya que todos los partidos comenzaran a la misma hora, tratando de evitar cualquier especulación.

Los partidos se jugarán Plaza Huincul, Neuquén capital, Villa Regina y Plottier, El Verde y el Naranja se cortaron, pero la lucha desde el tercer al octavo puesto se definirá tras completarse la jornada y cerca de la medianoche se conocerán los cruces de la segunda fase de la competencia.

Con 15 fechas disputadas, Pérfora lidera con 27 puntos, el Narana es escolta con 25 y Centro Español es el otro equipo que tiene garantizada la localía para la postemporada, con 23. Pacífico, que suma 22, puede completar ese top 4, aún perdiendo el clásico con el Rojo, pero dependerá de otros resultados. Por eso, será una gran definción. El cuarteto de abajo lo conforman Atlético Regina, Club Plottier y Petrolero, con 21, mientras que Independiente cierra con 20.

Así está la Tabla de posiciones a una fecha del final de la Conferencia Sur del Torneo Prefederal 2026 de basquetbol

Los cruces de cuartos serán al mejor de tres partidos con modalidad 1-2 (arrancan en la cancha del peor ubicado) y los cuatro ganadores se asegurarán un lugar en la próxima edición de la Liga Federal de básquet 2027. Después habrá más play offs para definir al campeón, pero también para determinar el descenso y el equipo que jugará el repechaje contra el segundo del Ascenso.

El programa del miércoles 11 de noviembre, todos los partidos a las 21.30.

En en macrocentro de la capital neuquina, en José Rosa y Perito Moreno, el derby más antiguo de la ciudad lo jugarán Independiente ante Pacífico en La Caldera. En el gimnasio Oscar "Piti" Claris de Plaza Huincul, ex Gimnasio Malvinas Argentinas, choque de equipos de la comarca entre Pérfora y Petrolero Argentino.

En El Histórico, Club Plottier será local de Centro Español y en el choque de rionegrinos, Atlético Regina recibirá a Deportivo Roca en La Calderita de avenida Rivadavia en La Perla del Valle.

Ascenso

Precisamente, la categoría B también tendrá la decimotercera fecha del certamen, también en miércoles, A las 21 se verán las caras los escoltas Unión Alem Progresista de Allen y Del Progreso de General Roca, ambos con 21 puntos, que se cruzarán en el estadio José Luis López de Arcaute.

También a las 21, el colista Cinco Saltos con 13 unidades será local de Cipolletti que tiene 15 puntos, en el gimnasio Boris Luis Kocina de la avenida Rivadavia en mientras que a las 21.30, el líder El Biguá, que cuenta con 22 unidades será visitante de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) que se ubica cuarto con 16 puntos.