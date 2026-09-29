Gastón Gaudio decidió jugar el partido más importante fuera de una cancha de tenis. El campeón de Roland Garros y reconocido hincha de Independiente confirmó que será candidato a presidente en las elecciones del próximo 13 de diciembre y lo hizo con un anuncio que ya genera impacto en Avellaneda: un acuerdo de patrocinio por 50 millones de dólares y la intención de sumar a Gabriel Milito a su proyecto deportivo.

Mientras el Rojo atraviesa una temporada irregular y busca recuperar protagonismo tanto dentro como fuera de la cancha, la irrupción del Gato modificó por completo el escenario político del club. Su candidatura se suma a las ya confirmadas de Luciano Nakis, Daniel Bertoni y Enrique Sacco, en una contienda que promete ser una de las más movidas de los últimos años.

“Me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido”, confirmó Gaudio en declaraciones radiales. El extenista explicó que tomó la decisión después de varios meses de análisis y aseguró que solo aceptó el desafío cuando consideró que estaban dadas las condiciones para encarar una transformación profunda.

El ex número tres del mundo también dejó en claro que pretende construir un espacio alejado de los dirigentes que, según su visión, tuvieron responsabilidad en los problemas que afectaron al club durante las últimas dos décadas. “Es un club que amo y que es gigante”, sostuvo al explicar los motivos que lo llevaron a involucrarse de lleno en la vida política de Independiente.

Uno de los puntos más fuertes de su propuesta tiene que ver con el aspecto económico. Gaudio aseguró contar con un sponsor que aportaría 50 millones de dólares a través de un contrato por cuatro años. Según explicó, el acuerdo estaría vinculado exclusivamente a publicidad y no representaría nuevas deudas para la institución.

“Es lo que Independiente necesita para armar un equipo competitivo y volver a estar donde merece”, afirmó. De concretarse, sería uno de los acuerdos comerciales más importantes en la historia del club y una herramienta clave para reforzar la estructura deportiva y financiera.

Pero el golpe de efecto no termina allí. Gaudio reveló que Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo de la institución, formará parte de su proyecto. Además, dejó abierta la puerta para que Gabriel Milito tenga un rol central en el futuro futbolístico del Rojo. Si bien aclaró que el presente deportivo es la prioridad, reconoció que el exdefensor es uno de los nombres que más consenso genera entre los hinchas.

Con una promesa millonaria, el respaldo de Bochini y la figura de Milito sobre la mesa, Gaudio lanzó oficialmente su carrera hacia la presidencia. Ahora la palabra final la tendrán los socios de Independiente, que en diciembre definirán quién conducirá el destino de uno de los clubes más grandes del fútbol argentino.