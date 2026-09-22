El periodista deportivo y director de medios confirmó que será candidato a presidente por el Movimiento Independiente Auténtico. Con fuerte discurso cuestionó la forma en que se viene conduciendo al club y aseguró que tiene un proyecto para “volver a ganar”.

La carrera electoral en Independiente sumó este martes un nuevo protagonista y no es un nombre menor. Enrique “Quique” Sacco confirmó oficialmente que será candidato a presidente del Rojo por el Movimiento Independiente Auténtico y puso sobre la mesa una propuesta basada en la renovación dirigencial, la profesionalización y la planificación.

“Independiente necesita un cambio rotundo. Gente nueva, una gestión profesional, planificación y otra forma de hacer las cosas”, afirmó Sacco en el video con el que hizo pública su decisión. Después de varios meses de trabajo junto a un grupo de socios, el periodista decidió dar el paso y meterse de lleno en la disputa por la conducción del club.

“Por eso tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: voy a ser candidato a presidente de Independiente por el Movimiento Independiente Auténtico”, expresó. La frase marcó el lanzamiento formal de un espacio que, según explicó, busca diferenciarse de las estructuras que ya participaron de la vida política del club.

Sacco aseguró que su agrupación viene trabajando desde hace más de un año y que está integrada por socios que nunca formaron parte de anteriores comisiones directivas. “Tenemos equipo, tenemos un proyecto y sabemos el club que queremos construir. Un nuevo Independiente. Para volver a ganar”, sostuvo.

En su presentación también adelantó algunos de los ejes sobre los que pretende construir su propuesta. Habló de sumar perfiles especializados en fútbol, ciencia aplicada al deporte, innovación y economía, con una estructura basada en la planificación y la gestión. “Tenemos un equipo con perfiles idóneos”, afirmó, buscando marcar una diferencia con los modelos de conducción tradicionales.

No es la primera vez que Sacco analiza desembarcar en la política del Rojo. En 2022 había evaluado presentarse a las elecciones, aunque finalmente no avanzó con una candidatura. Cuatro años después, el escenario es diferente y decidió encabezar una alternativa propia.

La elección todavía no tiene una fecha oficial confirmada, pero el mapa político comienza a definirse. Daniel Bertoni, por Auténticos Rojos, y Noray Nakis, por Lista Roja, también se preparan para competir, mientras Gastón Gaudio aparece entre los nombres que podrían sumarse a la contienda.

Sacco cerró su presentación con otra definición que sintetiza el objetivo de su candidatura: “Sabemos cómo y qué Independiente construir”. Ahora deberá transformar ese discurso en una propuesta electoral capaz de convencer a los socios cuando llegue el momento de elegir el próximo rumbo del club.