El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, lleva adelante la ampliación de la Escuela Primaria 315 de Piedra del Águila, con una inversión de $1.845.094.194. La obra se ejecuta por administración delegada al municipio y comenzó en agosto de este año.

La escuela está ubicada sobre calle Brown, entre Vicente López, Aluminé y Río Sañico. Actualmente cuenta con 185 estudiantes, distribuidos en turnos mañana y tarde. La intervención contempla la construcción de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de 454 metros cuadrados en el sector noreste del predio, con un área deportiva y demarcación de canchas.

El nuevo edificio contará con cocina, núcleo sanitario, sala de máquinas, depósito para Educación Física, circulación y hall de acceso. Además, tendrá un ingreso independiente desde calle Aluminé, lo que permitirá que el espacio sea utilizado tanto por la comunidad educativa como por vecinos de la localidad.

Para vincular la ampliación con el edificio existente se realizarán demoliciones y adecuaciones de tabiquería, se ampliará la circulación interna y se incorporará una nueva salida, de acuerdo con las condiciones de higiene y seguridad.

Los trabajos también incluyen la reparación y ampliación del patio exterior, la ejecución de veredas perimetrales y de vinculación entre ambos edificios, además de la reparación del playón existente. Como parte de las tareas preliminares se prevén movimientos de suelo, el retiro de carpinterías y tabiques interiores y la reparación del playón actual.

Más infraestructura para las comunidades

La ampliación de la Escuela Primaria 315 forma parte de las 1.000 obras que el Gobierno provincial lleva adelante en todo el territorio neuquino. El plan contempla intervenciones en distintas localidades y regiones, con obras de infraestructura educativa, vial, sanitaria, deportiva y de servicios que buscan acompañar el crecimiento de las comunidades.

La infraestructura educativa constituye uno de los ejes de la inversión provincial, con proyectos de construcción, ampliación y refacción de establecimientos. La planificación busca que los recursos provinciales se traduzcan en obras concretas que generen mejores condiciones para la educación y el desarrollo de las comunidades.

Asimismo, a través de la modalidad de administración delegada al municipio, se promueve una gestión articulada y descentralizada que fortalece el rol institucional de los gobiernos locales, asegurando que las inversiones provinciales respondan de manera directa a las necesidades reales de cada comunidad.

La apertura de estos nuevos espacios de integración hacia el uso comunitario consolida la alianza entre las instituciones educativas y la ciudadanía, reafirmando el valor de la obra pública como una herramienta fundamental para el desarrollo social y la cohesión territorial.





