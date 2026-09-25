Se correrá por las calles de Neuquén, la quinta edición de Mi Ciudad Corre, prueba atlética enmarcada en el mes aniversario de la ciudad capital, y que contará con distancias de 21K, 10K, 5K y 2K. El domingo 27 la largada desde la Isla 132.

La media maratón, que tendrá horario de partida desde la 9.30 hs, tendrá una distancia de 21 kilómetros, donde recorrerá, desde la Isla 132, las calles rivereñas del paseo costero, tanto del Limay, como del Río Neuquén. Posteriormente pasará por Calle Obrero Argentino, Aconcagua, Gatica, Fava, Remigio Bosch y Democracia, todo por zona del bajo capitalino. Ante esto, se confirmó que habrá cortes parciales de las diferentes calles a la hora de la competencia, por parte de la policía de Neuquén.

En la presentación, el Secretario de Vinculación Estratégica; Mauricio Serenelli resaltó al Móvil de la AM550 que serán más de 6 mil los inscriptos que participarán las diferentes categorías. “Hemos logrado, en esta quinta edición, que cada año tengamos más expectativas. Cada año planteamos cuáles son los inconvenientes, y eso nos permite decir que esta es una carrera muy segura, donde hay un sistema de emergencia que tiene la provincia, donde trabajamos en conjunto con la Policía, el Gobierno provincial y el Gobierno municipal”. Resaltó.

"Esta es una carrera muy segura, donde hay un sistema de emergencia que tiene la provincia" sostuvo Serenelli

Además, remarcó que con esta actividad el vecino puede disfrutar de una actividad en el marco del mes aniversario. “Una política que viene generando el intendente Mariano Gaido, que junto con María Pasqualini venimos realizando tanto deportivamente como culturalmente. Decidimos cambiar el circuito, decidimos utilizar las costas del río Neuquén, las costas del río Limay, y podemos decir que el 90% del recorrido es mediante el contacto con la naturaleza”.

Por otro lado, La Ministra de Deportes, Josefina Codermatz remarcó la importancia de acompañar este tipo de eventos por parte del gobierno provincial. “Ya está instalada, cada año crece más, que pone en valor nuestros recursos naturales, nuestros ríos, nuestra ciudad y, obviamente, el fin del encuentro, que es la práctica del deporte y la actividad física”, agregando además que “ es un placer ser parte y también el Gobierno acompañando con el SIEN y con la Policía para que el evento, por supuesto, sea seguro, como corresponde”.

También dijo presente la Secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, remarcó la gran cantidad de participantes, agregando la decisión acertada de pasarla al paseo costero, ya que la consolida esta ciudad turística y la fortalece. “Sabemos que no solo participan neuquinos y neuquinas, sino que este tipo de carreras convocan a deportistas de otras ciudades, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Nos vamos transformando en una ciudad elegida, una ciudad que es joven, que tiene 122 años, que crece, pero que crece ordenadamente”.

Desde las 9.30hs será la largad, las inscripciones están cerradas, pero todo aquel que quiera participar en la de 5K pude hacerlo, inclusive con remera de ediciones anteriores.