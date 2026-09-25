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Fórmula 1

“Ojalá tengamos una buena carrera”: Franco Colapinto se mostró conforme con la clasificación

El piloto argentino llegó hasta Q3, el objetivo principal, y ahora ya piensa en la carrera del sábado donde buscará seguir sumando puntos.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 11:22
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El piloto argentino largará décimo en Bakú

Se disputó la clasificación del Gran premio de Azerbaiyán, nueva fecha del calendario anual de la Fórmula 1. En el circuito callejero de Bakú, Franco Colapinto quedó décimo, y largará en zona de puntos en la carrera pautada a 51 vueltas.

El registro de Colapinto fue de1:44.963 que lo dejó a 0.397 de Carlos Sainz, que con su Williams quedó 9° tras girar en 1:44.566. Pierre Gasly, con su Alpine, fue 0.916 más rápido (1:44.047) que el único intento del argentino y saldrá desde la 7ª posición.

El objetivo era meterse en la Q3, y el argentino lo consiguió, en Q3 resaltó que: “Fue muy difícil sin la succión, porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas. Perdí mucho en la curva 15, que tuve algo con la batería. Y nada, después fue como muy inconsistente todo el tiempo, con ese súper clip que tenía, que se paraba el auto y perdía un montón de tiempo”, remarcó Franco, agregando además que “La Q2 fue muy buena. En la parte del castillo la hice muy rápido. Traté de tomar más riesgos para intentar pasar y asegurar el pase a Q3 que fue suficiente”, resaltó.

Por su parte, el segundo piloto de Alpine remarcó algunos inconvenientes que tuvo en la Q3, “Creo que no es que no hice una buena vuelta, sino que el auto no se sentía bien de vuelta. Estaba como un poco inconsistente, con ese súper clip y con la batería, y después con los frenajes, que me están costando este fin de semana. mucho por trabajar mañana. Ojalá que sea una buena carrera. Obviamente hay que laburar y, para adelante, en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”.

El Gran Premio de Azerbaiyán sufrió modificaciones de horario producto del pedido del gobierno local por respetar el domingo el día del Recuerdo. La jornada fue establecida en 2020 y recuerda a los fallecidos durante la guerra de 44 días que comenzó el 27 de septiembre de ese año. Por ese motivo, el promotor del Gran Premio y autoridades del país solicitaron adelantar la competencia un día. La FIA confirmó posteriormente la modificación del calendario.

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