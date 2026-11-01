Becas Deportivas 2027 en Neuquén: Inscripciones hasta el 30 de noviembre

El Gobierno de Neuquén abrió la convocatoria para las Becas Deportivas 2027, destinadas a acompañar a deportistas neuquinos que integren las selecciones argentinas juveniles y/o mayores de disciplinas olímpicas.

La iniciativa busca respaldar a atletas de mediano y alto rendimiento mediante una asistencia económica y un acompañamiento técnico, metodológico y médico para fortalecer sus entrenamientos y participación en competencias nacionales e internacionales.

La inscripción se realizará a través del correo electrónico deportesbecas@neuquen.gov.ar y tendrá como fecha límite el 30 de noviembre.

La convocatoria se enmarca en el Régimen Provincial de Becas Deportivas, que contempla distintas categorías de acompañamiento y establece la renovación anual de los beneficios.

José Luis Acuña Abdala uno de los deportistas neuquinos que recibe la Beca

Requisitos para postularse

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Aval deportivo: aval de la Federación Provincial y constancia de designación de la Confederación Argentina como integrante de una selección o preselección nacional.

Currículum deportivo: antecedentes y actuaciones provinciales, nacionales e internacionales de los últimos dos años.

DNI: fotografías del frente y dorso, con domicilio actualizado. Para menores de edad también se deberá presentar el DNI de padres, tutores o responsables.

Constancia de CBU: perteneciente al deportista o, en caso de menores, al adulto responsable que firme el formulario.

Documentación de menores: acta de nacimiento y certificado de aptitud física actualizado.

Formulario de postulación: completo y firmado por el aspirante o sus padres, tutores o responsables.

Programa de entrenamiento: deberá incluir macrociclos y microciclos del período actual, además de objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Calendario deportivo: planificación de competencias nacionales e internacionales correspondientes al período 2027.

Certificados administrativos: antecedentes provinciales y/o nacionales y constancia de no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios.

La documentación forma parte del proceso de evaluación establecido por el régimen provincial, que también contempla condiciones generales de residencia y representación deportiva de Neuquén.