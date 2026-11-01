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TRATATIVAS

El pádel internacional podría llegar al estadio Ruca Che en enero

Tras la Copa Davis, Neuquén negocia la llegada de destacados jugadores argentinos y extranjeros. El proyecto incluye un partido de presentación, un cuadrangular de primer nivel y encuentros de exhibición femeninos y de pádel adaptado.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 21:55
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Exhibición de pádel internacional se planea en Ruca Che en enero

El estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo podría volver a ser escenario de un acontecimiento deportivo internacional en enero, esta vez con una exhibición de pádel que reuniría a algunos de los principales referentes de la disciplina. Se espera que en las próximas semanas de anuncie la actividad con todos los detalles.

La iniciativa se encuentra aún en etapa de negociación por parte de la Municipalidad de Neuquén y contempla la participación de figuras de renombre, tanto de Argentina como del circuito internacional. La propuesta prevé desarrollar el espectáculo durante un fin de semana de enero, aunque todavía no se definió la fecha ni se confirmó la nómina de participantes.

El formato en análisis incluye un partido preliminar y posteriormente un cuadrangular entre jugadores de primer nivel. Además, se busca incorporar un encuentro femenino y una exhibición de pádel adaptado, con el objetivo de ampliar la propuesta deportiva.

Exhibición de pádel internacional se planea en Ruca Che en enero

La posibilidad de concretar exhibición de pádel  se suma a la agenda de espectáculos deportivos que tuvo al Ruca Che como escenario, luego del reciente paso de la Copa Davis por esta capital. El pádel experimentó un importante crecimiento en los últimos años, tanto en cantidad de practicantes como en convocatoria de público.

La realización de estas características permitiría acercar a los aficionados locales a figuras destacadas de la disciplina y sumar una nueva propuesta deportiva durante la temporada de verano. Por el momento, las conversaciones continúan para definir los detalles organizativos y avanzar con la realización del encuentro.

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