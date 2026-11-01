Sportivo Las Parejas de Santa Fe derrotó este domingo al mediodía a Alvarado de Mar del Plata por 2 a 1, pero no le alcanzó para seguir en carrera en el Torneo Federal A 2026, ya que en la ida había perdido como local 1 a 0 y El Torito del barrio Mataderos de la ciudad balnearia bonaerense continuará en el certamen.

En consecuencia, Juventud Antoniana de Salta que eliminó a Sol de América de Formosa en forma ajustada en el marco de la fase Reválida será el rival de Cipolletti por los cuartos de final del certamen, en serie que arrancará el fin de semana venidero en el norte de nuestro paós.

Los salteños golearon a los formoseños como locales 3 a 0 y pese a la desventaja deportiva fue suficiente para dar un paso más en la temporada, aunque sin sobrarle nada porque los formoseños se terminaron imponiendo 2 a 0 en su cancha.

Cipolletti y Juventud ya fueron rivales en la última fecha del Nonagonal B, cuando los rionegrinos ganaron como visitantes por 2 a 0, con goles de Almirón y Peralta.

Maximiliano López podría ser el reemplazante del suspendido Andrés Almirón en Cipolletti.

Ahora, los momentos de ambos planteles son diferentes y los dirigidos por Fabián Henríquez contarán con la ventaja deportiva a su favor. Cipolletti avanzará a la siguiente instancia empatando ambos partidos.

Cipolletti no podrá contar con Andrés Almirón porque el jugador chaqueño recibió tres fechas de suspensión, ya que fue expulsado el domingo pasado ante San Martín de Formosa en San Francisco. Los dirigentes valletanos, ya presentaron una nota en el Tribunal de Penas del Consejo Federal solicitando la rebaja de la pena.

Siguen en carrera

Además de Cipolletti y Antoniana, Kimberley de Mar del Plata se metió entre los 8 mejores después de eliminar a Argentino de Monte Maíz (0 a 0 y 1 a 1). Douglas Haig de Pergamino superó claramente la serie ante Villa Mitre, perdiendo la ida 1 a 0 y goleando en casa 3 a 0. Gimnasia de Chivilcoy, por su parte, avanzó sin jugar debido a la eliminación de Boca Unidos de Corrientes por parte del Tribunal de Disciplina y tras serios hechos de violencia protagonizados por su hinchada en los primeros 90 minutos.

Olimpo debió trabajar mucho ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, pero pasó después de empatar sin goles en Entre Ríos y ganar 1 a 0 en el Roberto Carminatti.

Este domingo, Alvarado de Mar del Plata accedió la próxima instancia. Desde las 19 Atenas de Río Cuarto recibirá a Sarmiento de La Banda después de haber sido goleado en Santiago del Estero por 3 a 0 e intentara dar vuelta la serie. Finalizado este cotejo en el Imperio del Sur cordobés quedarán determinado los cruces de la siguiente instancia.