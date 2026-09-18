Preinscripciones abiertas para Tecnicatura en Deporte Social 2027

La Tecnicatura Superior en Deporte Social continúa su propuesta de formación destinada a personas de toda la provincia de Neuquén interesadas en trabajar en la promoción del deporte como herramienta de transformación social, educativa, recreativa y de cuidado integral de la salud. Hasta el 31 de diciembre estarán abiertas las preinscripciones para 2027.

La propuesta es impulsada a partir del trabajo conjunto entre el Instituto Superior ISEI, Fundación Neuquén Oeste y el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, con el objetivo de fortalecer la formación y generar nuevas herramientas para quienes desarrollan tareas vinculadas al deporte y su impacto social en las comunidades.

Esta semana, el gobernador Rolando Figueroa, las ministras de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz y de Educación, Soledad Martínez y el rector del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios (ISEI), José Luis Lozano, firmaron el convenio para garantizar el desarrollo de la carrera durante los tres años previstos en su plan de estudios y profundizar la política de formación que impulsan desde 2024.

La propuesta está inspirada en la Ley Provincial del Deporte 840/74 y en la Constitución de la Provincia del Neuquén, que reconocen al deporte como un derecho fundamental y promueven su desarrollo como parte de una política integral para la comunidad.

La formación está dirigida a personas vinculadas con el ámbito de la actividad física, la educación, el deporte, la gestión y el trabajo comunitario, entre otros espacios, que buscan incorporarse al campo del deporte social y que no cuentan con una titulación previa. Es gratuita y se desarrolla bajo una modalidad presencial-híbrida.

Se aclaró que la convocatoria no contempla la inscripción de profesores de Educación Física, ni de personas que poseen títulos terciarios o universitarios.

Las personas interesadas pueden completar el siguiente formulario de preinscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyNAmkLZlWJoeQGkUnENijB21mIJn8PQAZyaW4X28N4q_mfg/viewform. Para obtener más información, comunicarse al 299 6 348740 de 8 a 13.

La trayectoria formativa contempla dos alternativas. La certificación de Monitor en Deporte Social tiene una duración de dos cuatrimestres y corresponde al Módulo I. En tanto, la Tecnicatura Superior en Deporte Social comprende cinco cuatrimestres, equivalentes a dos años y medio de cursada, e incluye los Módulos I, II y III.

Contenidos

Durante el primer módulo se abordan contenidos vinculados con fundamentos psicobiológicos, desarrollo motor, bases del entrenamiento, primeros auxilios, pedagogía de la actividad física, historia y reglamentos deportivos y prácticas profesionalizantes.

El segundo módulo incorpora conocimientos sobre fisiología del ejercicio, psicología del deporte, coaching y desarrollo grupal, actividad física en poblaciones rurales y especiales, planificación deportiva, organización y administración del deporte y nuevas instancias de prácticas profesionalizantes.

Finalmente, el tercer módulo incluye neurociencias aplicadas al deporte, nutrición e hidratación, sociología y legislación deportiva, investigación deportiva y una tesina final.

Para ingresar se requiere ser mayor de 18 años y residir en la provincia del Neuquén. Para cursar la Tecnicatura Superior también es necesario contar con el secundario completo.

La documentación solicitada incluye copia legible del DNI y copia del título secundario. Quienes no cuenten con el título secundario podrán acceder a la formación presentando el resto de la documentación y obtener la certificación de Monitor en Deporte Social.

Los egresados podrán desempeñarse en escuelas de accesibilidad, centros de desarrollo deportivo e instituciones municipales, provinciales, nacionales y federativas, entre otros ámbitos vinculados al desarrollo del deporte social.

El inicio de la cursada está previsto para marzo, con fecha exacta a confirmar.