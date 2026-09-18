Las buenas noticias continúan merodeando el día a día de Boca Juniors, después de clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana 2026 ante Vasco da Gama de Brasil y pensando en el partido del domingo a las 14.45 contra San Lorenzo por la 10ª fecha del Torneo Clausura 2026.

En la mañana del viernes, el plantel realizó fútbol formal y el técnico le dio la bienvenida a los trabajos colectivos a dos nombres muy importantes: Ayrton Costas y Rodrigo Bataglia.

El primero de ellos viene de un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, además de síntomas de pubalgia que lo condicionaron en el último tiempo. El ex Independiente terminó perdiendo el puesto a manos de Rodrigo Herrera, pero ya está perfilándose para volver.

La otra muy buena noticia para el Vasco Arruabarrena fue la incorporación de Bataglia, el mediocampista central que en febrero fue operado del tendón de Aquiles y no ha podido jugar en todo el 2026.

El ex Huracán y fútbol de Brasil está cada vez más cerca de volver a las canchas, objetivo que aspira a cumplir antes de despedir el año.

Quiere repetir

La intención del entrenador, de cara a una nueva fecha del fútbol doméstico, es repetir el equipo que viene de empatar por el certamen internacional en el Morumbí.

Rodolgo Arruabarrena piensa en repetir el mismo 11 que viene de clasificar en Copa Sudamericana para visitar a San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026.

Lo único que frena la confirmación del DT por el momento es el día a día de Leandro Paredes. El mediocampista central viene tocado, pero sabe que será el último compromiso previo al receso por la Fecha FIFA.

Posible formación de Boca

De no mediar inconvenientes, Boca pisaría el Nuevo Gasómetro con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Rodrigo Herrera, Lautaro Blanco; Milon Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Ala Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.