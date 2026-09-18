El representante de Cinco Saltos, Hernán Urra, triple medallista paralímpico de plata en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, ahora fue reconocido oficialmente como campeón mundial en lanzamiento de bala F35, luego de la resolución adoptada por el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés).

En el Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi 2025, el atleta rionegrino había finalizado en el segundo lugar con una marca de 16 metros 77 centímetros, su mejor registro personal y nuevo récord para el continente americano.

Hernán Urra, campeón mundial de lanzamiento de bala F35 en 2025

El ganador de la prueba, el iraní Seyed Aliasghar Javanmardi, fue posteriormente sancionado por una infracción a las normas antidopaje. A raíz de esta sanción, el IPC resolvió descalificar sus resultados obtenidos en el campeonato y retirar la medalla de oro.

Con esta resolución, Hernán Urra pasa oficialmente al primer lugar y se consagra campeón mundial de lanzamiento de bala F35.