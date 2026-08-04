La renovación que River puso en marcha hace varios meses continúa avanzando y, poco a poco, los jugadores que quedaron fuera del proyecto deportivo van encontrando nuevos destinos. En esta oportunidad fue el turno de Ian Subiabre, quien fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Tigre y continuará su carrera en Victoria.

El atacante de 19 años era uno de los integrantes del grupo de 15 futbolistas apartados por decisión de la dirigencia y del área deportiva del club de Núñez. Mientras aguardaban una resolución sobre sus futuros, los jugadores entrenaban en el predio de Cantilo, alejados del plantel profesional.

Finalmente, el joven delantero encontró una salida y se sumará al equipo de Victoria con el objetivo de ganar continuidad y recuperar protagonismo. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Subiabre llega a Tigre mediante un préstamo por 12 meses, con vigencia hasta agosto de 2027, sin cargo y con opción de compra. Además, el acuerdo contempla la posibilidad de extender la cesión por seis meses más.

Formado en las divisiones inferiores de River, el futbolista nacido en Comodoro Rivadavia fue considerado durante años una de las grandes promesas de la cantera millonaria. Su debut profesional se produjo el 31 de enero de 2024, cuando ingresó en la victoria por 2-0 frente a Barracas Central en el estadio Monumental.

A lo largo de su paso por el primer equipo sumó experiencia en distintas competencias y dejó muestras de su potencial. Durante la temporada 2025/26 disputó 22 encuentros oficiales entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, registrando un gol, dos asistencias y 957 minutos en cancha. En total, cerró su ciclo en River con 44 partidos oficiales, tres goles y tres asistencias.

Su salida se enmarca dentro del ambicioso proceso de reestructuración que atraviesa el club de Núñez. A comienzos de junio, el presidente Stéfano Di Carlo había anticipado públicamente la magnitud de los cambios que se venían: "Se van a ir 15 jugadores de River, ya lo decidimos", aseguró al confirmar la profunda renovación que impulsaría la institución.

La depuración del plantel forma parte de una estrategia encabezada por el director deportivo Pablo Longoria, que busca reducir la masa salarial, optimizar recursos y construir un grupo más competitivo para afrontar los desafíos deportivos de la temporada, con el foco puesto en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Mientras River continúa resolviendo el futuro de varios de los jugadores que quedaron al margen, Subiabre ya tiene nuevo destino. En Tigre intentará recuperar confianza, sumar minutos y demostrar que todavía puede cumplir con las expectativas que alguna vez lo señalaron como una de las grandes joyas surgidas de las inferiores millonarias.