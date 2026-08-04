El mediocampista de River, Giuliano Galoppo, fue inhabilitado por la FIFA para disputar partidos oficiales debido a un litigio judicial con su ex representante, Leandro Escudero. La sanción entró en vigencia este lunes luego de que se vencieran los plazos establecidos para cumplir con el pago de una deuda que fue ratificada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El mal momento de River se extiende no sólo en con la realidad deportiva, sino con factores externos que complican a varios de sus jugadores, ya que el volante de 27 años, que no es tenido en cuenta por el DT Eduardo Coudet, no podrá disputar partidos oficiales hasta que abone el monto adeudado, casó contrario tendrá un máximo de 6 meses inactivo.

Ante esto se complica su salida a préstamo, donde Rosario Central e independiente habías puesto el foco en él y estaban en negociaciones, pero con la inhabilitación complica cualquier operación.

Según el comunicado del TAS, la restricción permanecerá vigente hasta que el futbolista abone el monto adeudado, cercano a los 731.000 dólares, o como máximo, durante un período de seis meses. La FIFA también solicitó a la AFA que aplique de inmediato la sanción a nivel nacional y que tanto la asociación como River notifiquen formalmente al jugador.

Además del valor adeudado a su ex representante, deberá también pagar intereses, costas judiciales y multas. En febrero, la FIFA ya le había advertido que sería suspendido si no regularizaba la situación, medida que finalmente quedó firme este lunes.

Galoppo viene con una trayectoria de 77 partidos disputados en Banfield, desde su debut hasta el 2022 con 77 juegos y 21 goles, luego pasó dos años en San Pablo con 27 partidos y 1 gol, mientras que su presente en River, desde el 2025, registró 48 cotejos con 8 goles marcados.