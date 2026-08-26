La vida de Lamine Yamal está atravesada por una historia familiar marcada por la inmigración, la diversidad cultural y el fuerte sentido de pertenencia. Aunque nació en Esplugues de Llobregat y desarrolló su carrera futbolística en España, sus raíces están vinculadas con otros territorios que forman parte de su identidad.

El delantero creció en Rocafonda, en Mataró, un barrio que se convirtió en una pieza fundamental de su vida. Allí dio sus primeros pasos y construyó los vínculos que todavía mantiene. Su padre, Mounir Nasraoui, tiene raíces marroquíes, mientras que su madre, Sheila Ebana, nació en Guinea Ecuatorial.

La elección de representar a España también generó discusiones. El futbolista tuvo la posibilidad de optar por Marruecos, pero su formación y sus experiencias personales hicieron que la decisión de vestir la camiseta española apareciera como algo natural. La polémica incluso llegó a la Federación Marroquí, donde un dirigente cuestionó su elección con una frase que generó repercusión: “No conocía a ningún español que se llame Yamal”.

La abuela de Yamal rompió el silencio

En medio de aquella discusión, una figura familiar tuvo un papel fundamental: Fátima, la abuela de Lamine Yamal. La mujer llegó sola a España durante la década del noventa, cuando tenía 40 años, con el objetivo de buscar mejores oportunidades para su familia. Su historia estuvo marcada por años de esfuerzo y trabajos en distintos lugares.

La abuela trabajó en un camping y posteriormente en una residencia de mayores hasta conseguir establecerse en Rocafonda. Con el paso de los años, se convirtió en uno de los pilares de la familia y acompañó de cerca el crecimiento del futbolista que posteriormente se transformaría en una de las grandes figuras del fútbol español.

La abuela de Yamal rompió el silencio

La relación de Lamine Yamal con el barrio también aparece reflejada en una de sus celebraciones más reconocibles. Después de marcar goles, suele realizar un gesto con sus manos que hace referencia al código postal 08304, correspondiente a Rocafonda. De esa manera, el jugador reivindica públicamente el lugar donde pasó buena parte de su infancia.

La historia familiar del futbolista muestra una identidad construida a partir de diferentes culturas. Marruecos, Guinea Ecuatorial, Cataluña y España forman parte de un recorrido personal en el que los orígenes familiares conviven con el territorio donde creció. La historia de su abuela, además, representa el esfuerzo de una generación de migrantes que buscó construir un futuro lejos de su lugar de nacimiento.