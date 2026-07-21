La consagración de España en el Mundial 2026 dejó momentos de euforia, pero también una escena que encendió la polémica. Durante la tradicional caravana por las calles de Madrid, Lamine Yamal fue uno de los protagonistas de una cargada dirigida a Leandro Paredes, al exhibir un cartel que hacía referencia al tenso cruce que el argentino protagonizó con Gavi tras la final disputada frente a la Selección Argentina.

La pancarta mostraba la frase "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi", una clara alusión al reconocido evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos. La imagen fue captada por las cámaras mientras Lamine Yamal sonreía y levantaba el cartel ante los miles de fanáticos que acompañaban los festejos de La Roja, generando una inmediata repercusión en las redes sociales.

La burla nació a partir del fuerte encontronazo que protagonizaron Leandro Paredes y Gavi una vez finalizado el encuentro decisivo del Mundial 2026. Luego del triunfo español, algunos futbolistas europeos se acercaron a los jugadores argentinos en medio de los festejos y la situación rápidamente elevó la temperatura dentro del campo de juego.

En ese contexto, Leandro Paredes y Gavi quedaron frente a frente en una discusión que incluyó empujones y un intenso intercambio verbal. La tensión fue creciendo hasta que varios compañeros de ambos equipos intervinieron para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Mientras tanto, España continuó disfrutando de una jornada inolvidable. Tras imponerse por 1-0 ante la Selección Argentina en el MetLife Stadium, el plantel conducido por Luis de la Fuente regresó a Madrid para celebrar la obtención de la segunda Copa del Mundo de su historia junto a una multitud de fanáticos.

La delegación aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde cientos de hinchas recibieron a los campeones con camisetas, banderas y cánticos. Desde allí comenzó la multitudinaria rúa que recorrió las principales avenidas de la capital española, con miles de personas acompañando el paso del micro descapotable.

El cierre de los festejos tuvo lugar en la tradicional Plaza de Cibeles, donde el plantel volvió a celebrar con los simpatizantes. Antes de iniciar el recorrido, los futbolistas también fueron recibidos en el Palacio de la Zarzuela por los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes felicitaron al equipo por una conquista que quedará marcada en la historia del fútbol español.