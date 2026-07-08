La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 no tardó en traer consecuencias. Apenas unos días después de la caída frente a Inglaterra en el Estadio Azteca, la Federación Mexicana de Fútbol oficializó el final del ciclo de Javier Aguirre y confirmó el inicio de una nueva era con un nombre que despierta ilusión en todo el país: Rafa Márquez.

La derrota por 3-2 ante los ingleses fue el último capítulo del tercer ciclo del "Vasco" al frente del seleccionado. Aunque su salida ya estaba prevista una vez finalizada la Copa del Mundo, el golpe sufrido como anfitrión terminó marcando el cierre definitivo de una etapa que no logró cumplir con las expectativas de los hinchas.

Ahora, todas las miradas apuntan a Márquez, uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol mexicano. Capitán, referente y símbolo de la Tri durante más de una década, el ex defensor asumirá el desafío de conducir al seleccionado en un proceso de renovación que tendrá como principal objetivo volver a posicionar a México entre las grandes potencias del continente.

La elección no sorprende. Durante el Mundial trabajó como integrante del cuerpo técnico de Aguirre y desde hace tiempo era señalado como el heredero natural del proyecto. Su conocimiento del grupo, su liderazgo y su identificación con la camiseta fueron factores determinantes para que la federación le confiara el cargo.

Antes de despedirse, Aguirre dejó palabras de respaldo para quien será su sucesor. "Le di un gran abrazo a Rafa. Está más que capacitado, ya lo verán. Le vienen cuatro años muy buenos porque hay una base sólida y un grupo muy unido", aseguró el experimentado entrenador.

La oficialización llegó a través de un comunicado difundido por la Federación Mexicana, que confirmó tanto la salida de Aguirre como la llegada de Márquez para iniciar de inmediato la planificación del próximo ciclo mundialista.

Para el ex defensor de Barcelona no será una tarea sencilla. Deberá asumir el mando de una selección golpeada por la eliminación en casa y con la obligación de devolverle la competitividad a un equipo que volvió a quedarse corto en un torneo importante.

Sin embargo, en México la ilusión ya comenzó a renovarse. La salida de Aguirre marca el cierre de un capítulo, mientras que el desembarco de Rafa Márquez abre una nueva etapa cargada de expectativas. La Tri busca reinventarse y apuesta por uno de los nombres más emblemáticos de su historia para liderar el camino.