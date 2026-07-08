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Mundial 2026

La maldición de Speed: ¿por qué sus equipos favoritos caen en el Mundial 2026?

El popular streamer estadounidense recibió permiso especial de la FIFA para transmitir desde los estadios, pero sus selecciones elegidas acumulan eliminaciones en las fases decisivas del torneo.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Miércoles, 08 de julio de 2026 a las 12:45
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La maldición de Speed: ¿por qué sus equipos favoritos caen en el Mundial 2026?

IShowSpeed, conocido simplemente como Speed, se ha convertido en uno de los streamers y youtubers más vinculados al fútbol durante el Mundial 2026. Su influencia crece día a día, llegando incluso a captar la atención de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien le otorgó un permiso especial para realizar transmisiones desde dentro de los estadios.

Con una comunidad mundial que lo sigue en masa, Speed se ha transformado en una figura clave para quienes prefieren vivir el torneo a través de sus transmisiones. Sin embargo, un fenómeno curioso y desafortunado lo persigue: cada vez que apoya a un equipo, ese conjunto termina siendo eliminado.

En las fases de dieciseisavos y octavos de final, el streamer seleccionó partidos basándose en convocatorias polémicas y en la presencia de estrellas. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, su máximo ídolo, logró superar la primera ronda tras vencer a Croacia 2-1 en los minutos finales. Pero en la siguiente instancia, Portugal no pudo con España y fue eliminado tras perder 1-0 ante un equipo liderado por Lamine Yamal.

El reconocido Speed y su decisión por equipos que luego pierden

La maldición de Speed también afectó a Costa de Marfil, que cayó 2-1 frente a Noruega, comandada por Erling Haaland y Martin Ødegaard. Brasil, otro de los equipos que apoyó usando la camiseta de 'La Canarinha', perdió 2-0 contra el mismo equipo nórdico, confirmando la aparente conexión entre sus transmisiones y los resultados adversos.

La maldición de Speed: ¿por qué sus equipos favoritos caen en el Mundial 2026?

El último episodio ocurrió con Argentina, actual campeona y liderada por Lionel Messi. Aunque el equipo logró un triunfo crucial contra Egipto para avanzar a cuartos de final, Speed, seguidor acérrimo de Cristiano Ronaldo, optó por alentar a los rivales de la Selección, y estos terminaron perdiendo.

Esto se evidenció también en el enfrentamiento contra Cabo Verde en dieciseisavos, donde el equipo africano llevó el partido al alargue pero finalmente fue derrotado. Lo mismo sucedió con Egipto, que no pudo superar lo que algunos llaman la "maldición de Speed". Así, la incógnita persiste: ¿habrá algún país capaz de romper esta racha negativa?

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