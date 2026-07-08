El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 acaba de sumar otro nombre de peso: Justin Bieber se unirá a Shakira, Madonna y BTS como uno de los artistas principales del espectáculo que hará historia en la Copa del Mundo. El propio cantante anunció en sus redes sociales que será co-headliner del show de medio tiempo del partido.

Hace días se había estado especulando con esta novedad, aunque aún no había sido confirmado. Ahora el artista canadiense publicó que será parte de este enorme show de medio tiempo, el próximo domingo 19 de julio.

Bieber cantará en el "half time" del partido entre los finalistas, junto con BTS, Shakira y Madonna, quienes también se presentarán en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Se espera que todo el show tenga una duración de 11 minutos.

En el marco de un partido disputado en Estados Unidos, será la primera vez que la FIFA organice un espectáculo musical de medio tiempo al estilo del Super Bowl, que apoyará al Fondo de Educación de Global Citizen, destinado a ampliar el acceso a educación de calidad y al fútbol para chicos de todo el mundo.

"Estamos orgullosos de que artistas extraordinarios como Justin Bieber y Coldplay se unan a nosotros", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

Burna Boy, Gustavo Dudamel, The Muppets y el PS22 Chorus junto a Coldplay también participarán del evento, curado por Chris Martin. Justin hará esta presentación tras su reciente vuelta a los escenarios en Coachella, luego de haber permanecido sin realizar giras ni conciertos por años.

El rol de la música en el mayor evento deportivo del mundo

A días de la final, solo quedan ocho países que podrían llegar a esta instancia: Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Suiza.

Desde el inicio de esta Copa Mundial ha sido muy importante el lugar de la música y los artistas. En la apertura de cada sede (Canadá, México y EEUU) se ha presentado distintos cantantes, ya sea oriundos del país o no.

Artistas como Katy Perry, LISA de BLACKPINK, J Balvin, Shakira y Burna Boy son algunos de quienes se han presentado a lo largo del Mundial. También se han hecho presentaciones en el entretiempo de algún partido, como el último de México contra Inglaterra, donde cantó Maná.