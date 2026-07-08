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Próximo 19 de julio

Justin Bieber se suma al histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: todos los artistas confirmados

El canadiense vuelve a los escenarios junto a artistas internacionales como Madonna y BTS, quienes pondrán el broche de oro al gran evento deportivo durante el entre tiempo de la final.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 08 de julio de 2026 a las 17:30
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Bieber pasó años alejado de los escenarios y los tours, hasta el festival de Coachella 2026.

El show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 acaba de sumar otro nombre de peso: Justin Bieber se unirá a Shakira, Madonna y BTS como uno de los artistas principales del espectáculo que hará historia en la Copa del Mundo. El propio cantante anunció en sus redes sociales que será co-headliner del show de medio tiempo del partido.

Hace días se había estado especulando con esta novedad, aunque aún no había sido confirmado. Ahora el artista canadiense publicó que será parte de este enorme show de medio tiempo, el próximo domingo 19 de julio.

Bieber cantará en el "half time" del partido entre los finalistas, junto con BTS, Shakira y Madonna, quienes también se presentarán en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Se espera que todo el show tenga una duración de 11 minutos.

En el marco de un partido disputado en Estados Unidos, será la primera vez que la FIFA organice un espectáculo musical de medio tiempo al estilo del Super Bowl, que apoyará al Fondo de Educación de Global Citizen, destinado a ampliar el acceso a educación de calidad y al fútbol para chicos de todo el mundo.

"Estamos orgullosos de que artistas extraordinarios como Justin Bieber y Coldplay se unan a nosotros", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

Burna BoyGustavo DudamelThe Muppets y el PS22 Chorus junto a Coldplay también participarán del evento, curado por Chris Martin. Justin hará esta presentación tras su reciente vuelta a los escenarios en Coachella, luego de haber permanecido sin realizar giras ni conciertos por años. 

El rol de la música en el mayor evento deportivo del mundo

A días de la final, solo quedan ocho países que podrían llegar a esta instancia: Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Suiza.

Desde el inicio de esta Copa Mundial ha sido muy importante el lugar de la música y los artistas. En la apertura de cada sede (Canadá, México y EEUU) se ha presentado distintos cantantes, ya sea oriundos del país o no.

Artistas como Katy PerryLISA de BLACKPINKJ Balvin, Shakira y Burna Boy son algunos de quienes se han presentado a lo largo del Mundial. También se han hecho presentaciones en el entretiempo de algún partido, como el último de México contra Inglaterra, donde cantó Maná.

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