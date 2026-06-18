La primera fecha del Mundial 2026 bajó el telón y, después de 24 partidos repartidos en los 12 grupos, la máxima cita del fútbol ya comenzó a mostrar sus primeras tendencias. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, el estreno de las 48 selecciones dejó señales claras: algunos candidatos dieron el golpe de autoridad esperado, otros tropezaron de manera inesperada y varias revelaciones se ganaron el derecho a soñar.

La jornada final de la Fecha 1 terminó de completar el mapa mundialista. Uno de los resultados más resonantes fue el empate 1-1 entre Portugal y República Democrática del Congo. El conjunto liderado por Cristiano Ronaldo aparecía como favorito, pero se encontró con una selección africana que no se achicó y consiguió un punto que puede resultar clave pensando en la clasificación.

Otro de los encuentros que se robó todas las miradas fue el triunfo de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia. Los británicos protagonizaron uno de los partidos más atractivos del torneo hasta el momento y dejaron una gran imagen colectiva. Harry Kane, con un doblete, volvió a demostrar por qué es una de las principales cartas ofensivas de los Tres Leones.

En el mismo Grupo L, Ghana también sumó de a tres tras derrotar agónicamente a Panamá, por lo que ingleses y africanos comparten la cima de la zona. Mientras tanto, Colombia sufrió más de la cuenta para superar 3-1 a Uzbekistán, aunque finalmente logró arrancar con victoria y lidera el Grupo K.

La primera fecha también dejó grupos extremadamente parejos. El Grupo B terminó con sus cuatro integrantes empatados en un punto tras dos igualdades, una situación que promete una definición apasionante. Algo similar ocurrió en los Grupos G y H, donde ninguno de los equipos logró sacar ventaja y todos quedaron nivelados.

Entre los seleccionados que dieron un paso firme aparecen México, Alemania, Suecia, Noruega, Francia, Argentina, Inglaterra y Colombia, que comenzaron su camino con triunfos importantes. Del otro lado, potencias como Portugal, Brasil, España, Bélgica y Uruguay todavía no lograron despegar y deberán buscar una victoria en la próxima presentación para evitar complicaciones.

Así quedaron los grupos tras la primera fecha:

Con el nuevo formato de 12 grupos de cuatro equipos, nada quedó definido. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la siguiente ronda junto a los mejores terceros, por lo que incluso los seleccionados que arrancaron con una derrota todavía tienen margen para recuperarse.

La segunda fecha asoma como un punto de inflexión. Algunos equipos buscarán confirmar su candidatura, otros intentarán escapar de la presión y varios tendrán que jugar con la calculadora en la mano. Lo cierto es que el Mundial 2026 ya entró en ritmo de competencia y las primeras sorpresas demostraron que nadie tiene garantizado el camino hacia los octavos de final.