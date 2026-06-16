Cachupa: el guiso nacional de Cabo Verde que se hizo viral tras empatar con España en el Mundial 2026

Cabo Verde ha sido la primera sorpresa del Mundial 2026, con el empate 0 a 0 frente al seleccionado español, uno de los favoritos para alzarse con la copa. Éste resultado inesperado ha ubicado a éste país insular africano en el centro de atención del mundo y ha despertado la curiosidad sobre la cachupa, su plato nacional más representativo.

La cachupa es el guiso nacional de Cabo Verde, compuesto principalmente por maíz, alubias, verduras y carnes o pescados, según los recursos disponibles.

Este plato suele prepararse en dos versiones, la festiva con más carne y embutidos (“cachupa rica”) y la modesta, con pescado o menos proteínas(“cachupa pobre”).

Cachupa: el plato nacional de Cabo Verde.

Cabo Verde tiene 600.000 habitantes, figura entre los países más pequeños y menos poblado, que ha disputado la Copa del Mundo. Ubicado frente el océano Atlántico, frente a Senegal, éste archipiélago de diez islas volcánicas, ha formado una selección competitiva luego de años de desarrollo futbolístico.

Su sorprendente actuación ante España en su debut en la Copa del Mundo, ha concitado el interés por su cultura, incluyendo la gastronomía.

El pescado y los mariscos están siempre presentes en la dieta de la población. La pesca es una de las actividades económicas más importantes del país, el Atlántico les permite obtener atún, dorada, salmonete, percebes, calamares, pulpo, cigala, mejillones, gambas y el característico “búzio”un molusco muy apreciado por su textura.

La langosta real, es uno de los productos más solicitados en restaurantes y puestos callejeros.

Otros ingredientes como el maíz, el arroz y los frijoles, son utilizados en muchas recetas tradicionales, donde se refleja el legado africano y portugués.

El “xerém” es una papilla de harina de maíz, cocida con caldos de pescado, marisco o carne, mezclada con verduras. Aquí se refleja el mestizaje culinario.

El aceite de oliva, el pan de harina de trigo y el vino, muestra la herencia portuguesa que todavía se mantiene en la alimentación de todos los días.

Dentro del recetario caboverdiano se incluyen otras especialidades que llevan productos de mar y de tierra.

También la “feixoada” de origen brasileño, con judías pintas, carne de cerdo, verdura y especias. La “bafa de capado”, pierna o costilla de cerdo castrado, marinada y cocida lentamente. El “xerém” y los “pastéis de milhos”, empanaditas de atún hechas con harina de maíz.

el sabor de Cabo Verde que conquistó las redes tras dar la sorpresa en el Mundial 2026.

Pasando a los sabores dulces, las frutas tropicales como papayas, mango, coco y guayaba se emplean en postres como mermeladas. También se destaca el pudin de queso, el pudin de leche y el flan de café.

Y ahora la cahupa, el guiso festivo de Cabo verde., ¿cómo se hace?

Esta preparación combina maíz blanco nixtamalizado ( proceso donde se lo cocina en una solución entre agua y cal, en algunos casos se lo hace en ceniza), para que la cáscara se desprenda del grano.

También lleva tomate, calabaza, judías (alubias rojas y garrofón), plátano macho, mandioca, col verde, cebolla, ajo y laurel.

La receta se enriquece con tocino y embutidos portugueses, como chorizo, linguica, panceta ahumada y morcilla.

El caldo de pollo y el prolongado tiempo de cocción, permiten a los almidones del maíz y la mandioca espesar la salsa, dándole una textura cremosa y reconfortante.

En la”cachupa rica” se incorporan más carnes, pollo o costilla de cerdo. En cambio la “cachupa modesta” lleva más pescado.

Las sobras del guiso suelen freírse al día siguiente con ajo y cebolla, esto se llama “cachupa refogada”y es un claro ejemplo de economía doméstica.

“La cachupa tiene su historia condensada en cada cucharada”. Es el resultado del mestizaje entre la herencia africana, el pasado colonial portugués y la integración de suramericanos.

La gastronomía de Cabo Verde es un reflejo de su trayectoria histórica y social.