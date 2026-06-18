La cuenta regresiva hacia el Día de la Bandera quedó marcada por un episodio que golpeó de lleno a la comunidad educativa de Cipolletti. La enorme enseña patria que alumnos, docentes y familias del Jardín N° 117 habían confeccionado de manera colectiva desapareció en las últimas horas del frente del establecimiento ubicado en pleno centro de la ciudad. La bandera había sido elaborada especialmente para las actividades previstas por la conmemoración del 20 de junio, fecha en la que Argentina recuerda el fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional, quien la izó por primera vez a orillas del río Paraná durante las luchas por la independencia.

Según informaron desde la institución, el símbolo patrio representaba semanas de trabajo conjunto entre las familias y los estudiantes, quienes participaron activamente en su armado como parte de las propuestas pedagógicas vinculadas a la efeméride.

Una pérdida que trasciende lo material

Desde la conducción del jardín expresaron su profunda preocupación por lo ocurrido y remarcaron que el valor de la bandera no estaba en los materiales utilizados para confeccionarla, sino en el compromiso y el esfuerzo de toda la comunidad educativa.

Las autoridades del establecimiento, entre ellas la directora y el equipo docente, señalaron que la bandera era el resultado de una actividad colectiva que buscaba fortalecer valores vinculados a la identidad, la participación familiar y el respeto por los símbolos nacionales.

Horas después de los festejos desatados en esa localidad rionegrina tras la goleada de la Selección en el debut del Mundial ante Argelia, la desaparición de la bandera fue advertida en el comienzo de la jornada escolar. Rápidamente, el hecho generó repercusión entre padres, madres y vecinos que acompañaban la iniciativa.muy arraigada en la comunidad educativa.

Reclamo de vecinos y pedido de colaboración

Tras conocerse el episodio, vecinos de la zona manifestaron su malestar por un hecho que consideran un ataque a un trabajo comunitario realizado por niños y familias.

Desde el jardín solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la bandera la acerque a la institución o, bien, se lo informe a las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, la comunidad educativa evalúa nuevas acciones para que el acto por el Día de la Bandera pueda desarrollarse de la manera prevista y para que el esfuerzo de los chicos no quede opacado por este episodio.