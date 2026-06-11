La espera está llegando a su fin. El Mundial 2026 ya asoma en el horizonte y marcará un antes y un después en la historia del fútbol con la participación récord de 48 selecciones y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Tras completarse la repesca internacional, quedaron definidos los doce grupos que darán vida a una fase inicial repleta de cruces atractivos, viejas rivalidades y selecciones que sueñan con dar el golpe. La Selección Argentina de Lionel Scaloni iniciará la defensa del título en un grupo que, en los papeles, aparece accesible, aunque en una Copa del Mundo nadie regala nada.

Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán directamente a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros también conseguirán su boleto para la fase eliminatoria.

Los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

Grupo B

Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Grupo C

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Grupo E

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F

Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez.

Grupo G

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I

Francia, Senegal, Irak y Noruega.

Grupo J

Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K

Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L

Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

El camino de Argentina

La Albiceleste debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Luego se medirá con Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio, nuevamente en Dallas.

Cronograma: los partidos más destacados de la fase de grupos

Cronograma de la primera fecha del Mundial 2026 (hora de Argentina)

• Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica | 16:00 | Ciudad de México

Corea del Sur vs Chequia | 23:00 | Guadalajara

• Viernes 12 de junio

Canadá vs Bosnia y Herzegovina | 16:00 | Toronto

Estados Unidos vs Paraguay | 22:00 | Los Ángeles

• Sábado 13 de junio

Qatar vs Suiza | 16:00 | San Francisco

Brasil vs Marruecos | 19:00 | Nueva York / Nueva Jersey

Haití vs Escocia | 22:00 | Boston

Australia vs Turquía | 01:00 (del domingo) | Vancouver

• Domingo 14 de junio

Alemania vs Curazao | 15:00 | Houston

Países Bajos vs Japón | 17:00 | Dallas

Costa de Marfil vs Ecuador | 20:00 | Filadelfia

Suecia vs Túnez | 23:00 | Monterrey

• Lunes 15 de junio

España vs Cabo Verde | 13:00 | Atlanta

Bélgica vs Egipto | 16:00 | Seattle

Uruguay vs Arabia Saudita | 19:00 | Miami

Irán vs Nueva Zelanda | 22:00 | Los Ángeles

• Martes 16 de junio

Francia vs Senegal | 16:00 | Nueva York / Nueva Jersey

Irak vs Noruega | 19:00 | Boston

Argentina vs Argelia | 22:00 | Kansas City

Austria vs Jordania | 01:00 (del miércoles) | San Francisco

• Miércoles 17 de junio

Portugal vs República Democrática del Congo | 15:00 | Houston

Inglaterra vs Croacia | 17:00 | Dallas

Ghana vs Panamá | 20:00 | Toronto

Uzbekistán vs Colombia | 23:00 | Ciudad de México

Los partidos que prometen sacudir la primera fecha

• Brasil vs Marruecos (13 de junio, 19:00)

• Uruguay vs Arabia Saudita (15 de junio, 19:00)

• Francia vs Senegal (16 de junio, 16:00)

• Argentina vs Argelia (16 de junio, 22:00)

• Inglaterra vs Croacia (17 de junio, 17:00)

• Portugal vs República Democrática del Congo (17 de junio, 15:00)

• Colombia vs Uzbekistán (17 de junio, 23:00)

Con estos encuentros comenzará oficialmente la carrera por la Copa del Mundo en una edición histórica que reunirá por primera vez a 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina, vigente campeona, buscará dar el primer paso hacia la defensa del título conquistado en Qatar.