El Mundial 2026 ya tiene una figura inesperada antes de que empiece a rodar la pelota. No se trata de un futbolista ni de un entrenador, sino de Paco, un ajolote mexicano que fue presentado como el nuevo animal encargado de anticipar resultados del torneo.

La primera aparición del anfibio alcanzó para convertirlo en tema de conversación. En un video que empezó a circular con fuerza en redes sociales, Paco fue colocado dentro de una pecera con dos banderas en extremos distintos y terminó eligiendo la de México, en la previa del debut ante Sudáfrica.

Ese movimiento fue tomado por muchos usuarios como una señal favorable para el seleccionado local en el partido inaugural. La escena, entre lo lúdico y lo mundialista, activó enseguida la expectativa alrededor del Mundial 2026, especialmente entre quienes disfrutan de este tipo de rituales populares que suelen acompañar a las grandes competencias.

El nombre de Paco no tardó en quedar asociado al recuerdo del Pulpo Paul, aquel animal que se transformó en fenómeno durante Sudáfrica 2010 por sus aciertos. En aquel torneo, sus predicciones ganaron una repercusión enorme y su pronóstico más famoso fue el triunfo de España ante Países Bajos en la final, que luego se concretó con el gol de Andrés Iniesta.

La comparación le dio otro impulso a esta nueva mascota viral. Aunque se trata de una propuesta más ligada al entretenimiento que a cualquier certeza deportiva, el ajolote mexicano ya empezó a ocupar un lugar propio dentro del clima de previa, con el condimento extra de representar a uno de los países anfitriones del Mundial 2026.

Paco también despertó curiosidad por la especie a la que pertenece. El ajolote es uno de los animales más emblemáticos de México y se distingue por una particularidad biológica muy llamativa: puede llegar a la madurez sexual sin completar la metamorfosis, por lo que conserva rasgos de su etapa larvaria durante toda la vida.

Más allá del juego mundialista, su viralización también puso el foco en una realidad delicada. Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción por la pérdida de hábitat, la contaminación, el avance de especies invasoras y el tráfico ilegal, por lo que su aparición rumbo al Mundial 2026 combina expectativa deportiva, curiosidad popular y una advertencia ambiental.