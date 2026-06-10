De colores impensados a diseños polémicos: las camisetas más raras del Mundial 2026

A un día del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México; los seleccionados están listos no solo en sus 26 jugadores, sino en la indumentaria, donde algunos respetan sus orígenes, mientras que otros se sumergen a la innovación, con modelos pocos futboleros y colores alejados a su historia.

La indumentaria alternativa es la mejor opción para buscar nuevos modelos, y prestarse a mezclas de colores propuestos por el marketing de la marca de turno, que por la historia. La camiseta titular no se negocia, algunas de ellas respetando la historia.

Las camisetas más raras del Mundial

Bélgica (alternativa)

Bélgica es sin dudas la camiseta más extraña y cerca de lo “feo”, donde el blanco está completamente manchado con celeste y rosado claro

Australia (alternativa)

Australia mantuvo el verde, pero le agregó un buen sector color naranja claro y modificaciones de color en su escudo

Suiza (alternativa)

Suiza es otro de los que cambió rotundamente, cambiando el blanco con degradé en verdes de diferentes todos, más parecido a remera que a camiseta de fútbol

Portugal (alternativa)

Portugal dejó de lado el blanco y se metió con un extraño modelo, con detalles en verde agua

RD Congo (titular)

RD del Congo se presenta con un modelo poco normal, con detalles en blancos al estilo fútbol de ascenso

Brasil (alternativa)

La alternativa de Brasil sigue siendo azul, pero con detalles poco normales que no gustaron tanto en los hinchas

Escocia (alternativa)

Escocia presentó una rara camiseta suplemente roja, donde también cambia el color de su escudo

Uruguay (alternativa)

Uruguay se vestirá de Azul, con degradé en el escudo y cuadros durante todo el torso con un azul más claro.

Argentina (alternativa)

La alternativa de Argentina es negra, con detalles azules y blancos

Ghana (titular y alternativa)

Ghana me puso líneas de colores a su camiseta titular blanca, mientras que la suplemente será amarilla, ambas con la estrella negra en el pecho

Croacia (titular y alternativa)

Croacia mantiene su estilo de cuadros, esta vez con una franja en el medio, el rojo y el azul no se negocia

Estados Unidos (titular)