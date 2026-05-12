Curso gratuito de formación en senderismo en Andacollo, Neuquén

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén, a través de la Subsecretaría de Turismo, junto a la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue y el Municipio de Andacollo, abrió la preinscripción para participar del Curso de Formación en Senderismo que se desarrollará en la región Alto Neuquén.

La capacitación, de carácter gratuito y con cupos limitados, tendrá modalidad híbrida —con encuentros virtuales y presenciales— y se dictará durante los meses de mayo, junio, agosto y septiembre, con sede en la localidad de Andacollo.

El curso está orientado a formar potenciales prestadores de la actividad, brindando herramientas técnicas y conceptuales para diseñar experiencias turísticas seguras y de calidad, con especial énfasis en el cuidado del patrimonio natural y cultural, la atención al visitante y el cumplimiento de la normativa vigente.

Según la normativa turística provincial, el senderismo es una actividad que consiste en recorrer a pie senderos delimitados en entornos naturales, sin requerir técnicas ni equipamiento especializado de montañismo. En este marco, la propuesta formativa apunta a consolidar esta práctica como una experiencia turística organizada y profesional.

Formación para el desarrollo local

A lo largo de diez módulos, los participantes abordarán contenidos vinculados al conocimiento del entorno, características de las Áreas Naturales Protegidas, turismo sostenible, diseño de experiencias, manejo de grupos, primeros auxilios y RCP en medios agrestes, senderismo accesible, normativa vigente y herramientas básicas para el desarrollo de emprendimientos turísticos.

Además, se realizarán instancias prácticas en terreno en las localidades de Andacollo y Manzano Amargo durante el mes de septiembre.

El objetivo es que quienes completen la formación cuenten con las competencias necesarias para gestionar su habilitación como prestadores de senderismo ante el Ministerio, en el marco de la Resolución MINTUR 437/2024, que establece el Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas.

Abrió la preinscripción para participar del Curso de Formación en Senderismo que se desarrollará en la región Alto Neuquén. La capacitación, de carácter gratuito y con cupos limitados

Destinatarios y requisitos

La convocatoria está dirigida prioritariamente a residentes de Andacollo y de la región Alto Neuquén interesados en desarrollarse como prestadores de la actividad.

Entre los requisitos se encuentran:

Tener residencia permanente en la provincia del Neuquén (mínimo 2 años).

Ser mayor de 18 años.

Contar con disponibilidad horaria y movilidad.

Tener acceso a internet y equipamiento informático.

Disponer de equipamiento básico de senderismo.

No figurar en registros de violencia de género ni deudores alimentarios.

Asumir el compromiso de gestionar la habilitación como prestador una vez finalizado el curso.

Para aprobar la cursada, se requerirá el 100% de asistencia a los módulos prácticos, el 80% en los teóricos y la aprobación de las evaluaciones correspondientes.

La formación tendrá una validez de dos años desde la aprobación del examen integrador, período en el cual los participantes deberán concretar su inscripción en el registro provincial.

Inscripción y consultas

El curso iniciará el viernes 22 de mayo a las 15 en Andacollo, y la inscripción permanecerá abierta hasta el 19 de mayo o hasta completar los cupos disponibles.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/4h39AfVYrAuQCKBWA

Para consultas, se encuentra disponible el correo capacitacionturnorteneuquino@gmail.com o el contacto vía WhatsApp al 299 4543709 (de 8 a 15 horas).

Con este tipo de iniciativas, la Provincia continúa fortaleciendo la capacitación y profesionalización del sector turístico, promoviendo el desarrollo de nuevas oportunidades en el territorio y consolidando una oferta cada vez más diversa y sustentable.