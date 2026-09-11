El nuevo circuito de Madring tuvo un comienzo de fin de semana cargado de tensión. Después del espectacular accidente que protagonizó Tasanapol Inthraphuvasak durante las prácticas libres de la Fórmula 2, la clasificación volvió a quedar interrumpida por un fuerte impacto y esta vez el protagonista fue el argentino Nicolás Varrone.

El piloto de Van Amersfoort Racing perdió el control de su monoplaza y terminó golpeando con fuerza contra uno de los muros del trazado madrileño. El accidente obligó a detener nuevamente la actividad con bandera roja y dejó a Varrone sin posibilidades de continuar con la clasificación.

El golpe del argentino se produjo luego de una destacada actuación durante la práctica libre, donde había finalizado segundo, apenas 110 milésimas por detrás del búlgaro Nikola Tsolov, líder del campeonato. Varrone llegaba así con buenas expectativas para la clasificación, pero el fuerte impacto cambió por completo sus planes.

Afortunadamente, al igual que había ocurrido horas antes con Inthraphuvasak, el piloto argentino pudo salir del monoplaza tras el accidente. El tailandés, representante de ART, había protagonizado el primer gran susto del día al estrellarse contra uno de los paredones y terminar con su auto prendido fuego.

Las imágenes del monoplaza envuelto en llamas habían generado preocupación en el comienzo de la actividad, aunque el piloto logró abandonar el vehículo por sus propios medios y sin consecuencias de gravedad.

Ahora fue Varrone quien sufrió las consecuencias de un circuito que desde su estreno viene generando comentarios por sus características y por el escaso margen para el error. En apenas unas horas, Madring ya había dejado dos accidentes fuertes en la Fórmula 2 y dos banderas rojas.

El trazado madrileño, que debuta este año en el calendario, había sido señalado previamente por varios pilotos como uno de los escenarios más exigentes de la temporada. La sucesión de incidentes durante la primera jornada volvió a poner el foco sobre las dificultades que presenta el circuito.

Para Varrone, el desafío ahora será recuperarse del golpe y pensar en la competencia. El argentino había mostrado un muy buen ritmo en la práctica y buscaba consolidar esa actuación después de haber sumado un punto en el Gran Premio de Italia.