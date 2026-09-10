La historia de Sacha Fenestraz tiene un recorrido particular y vuelve a acercarlo al gran objetivo de cualquier piloto: la Fórmula 1. A los 27 años, el franco-argentino atraviesa una nueva experiencia profesional nada menos que dentro de Ferrari, donde trabaja como piloto de simulador y participa del desarrollo del auto.

Aunque nació en Annecy, Francia, su vínculo con Argentina comenzó prácticamente desde sus primeros meses de vida. Fenestraz se instaló junto a su familia en Córdoba cuando tenía apenas seis meses y posteriormente también pasó parte de su infancia en Santa Fe, provincia donde comenzó a dar sus primeros pasos dentro del automovilismo.

Con el correr de los años, el piloto construyó una carrera internacional que lo llevó por diferentes categorías y países. Uno de los capítulos más importantes fue su paso por la Fórmula E, experiencia que ahora resulta especialmente valiosa en su trabajo dentro de la estructura de Ferrari por los conocimientos adquiridos en gestión de energía.

“Creo que una de las razones por las que me agarró Ferrari fue también por eso y por la experiencia en Fórmula E, con la gestión de energía y esas cosas”, explicó Sacha Fenestraz durante una entrevista con Carburando Radio.

Su llegada a Maranello se produjo después de una etapa vinculada con Mercedes, donde durante el último año también había desarrollado tareas relacionadas con el simulador. Ahora, desde Italia, combina esa responsabilidad con su participación en la Super Fórmula de Japón, categoría en la que compite para Vantelin Team TOM’S.

La experiencia dentro de Ferrari representa mucho más que un nuevo trabajo para el argentino. También significa estar cerca de un mundo al que aspira desde hace años y conocer desde adentro cómo funciona una de las estructuras más importantes del automovilismo mundial.

¿Un nuevo argentino se acerca a la F1?

“Estar viviendo en Italia laburando para Ferrari es un sueño. Ayer estábamos arriba del simulador preparando los próximos fines de semana, es todo muy lindo”, contó Fenestraz, reflejando la importancia que tiene esta etapa en su carrera.

Ahora aparece una posibilidad que durante su etapa con Mercedes no pudo concretar: realizar una prueba al volante de un Fórmula 1. Aquella chance había sido contemplada, pero finalmente nunca llegó a realizarse. Su presente en Ferrari volvió a abrir esa puerta y mantiene intacta la ilusión de cumplir el gran sueño.

“Ahora con Ferrari la posibilidad es mucho más alta. Sería hermoso, un sueño. Sería mi primera prueba arriba de un Fórmula 1”, aseguró Sacha Fenestraz. El camino todavía no terminó y, desde Maranello, el argentino sigue trabajando para acercarse cada vez más a la máxima categoría.