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En la previa del superclásico

La aclaración de Riquelme sobre Thiago Almada antes del Superclásico: “Nunca le dijimos que venga a Boca”

El presidente de Boca habló de su buena relación con el actual jugador de River y fue tajante sobre los rumores de que intentó forzar su llegada al Xeneize.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 27 de octubre de 2026 a las 11:34
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Riquelme habló de la llegada de Almada a River: "Nunca le dijimos que venga a nuestro club".

En la semana del Superclásico, una nueva aparición de Juan Román Riquelme en los medios dejó tela para cortar. Román se refirió a su relación con Thiago Almada, sobre el que negó haber intentado convencer para que se sumara a Boca antes de su llegada a River. En una entrevista con el canal de streaming AZZ, el presidente del Xeneize admitió que mantiene contacto con el futbolista y aclaró que nunca le pidió que vistiera la camiseta azul y oro en el último mercado de pases.

Ante la consulta sobre si "le dolió" que Almada eligiera a River, conociendo de su simpatía por Boca, respondió: “Nosotros nunca le dijimos que venga a nuestro club. Lo conozco de chiquito, venía a comer a casa, tengo fotos con él de chiquito. Manda amigos a la cancha. Le deseo que esté bien y que disfrute, lo quiero mucho”, expresó Riquelme. La respuesta del mandatario iba referida a las versiones sobre un supuesto contacto para evitar que Almada se incorporara al Millonario, en el que incluso se involucró a Claudio Tapia, el presidente de AFA.

La buena relación entre el campeón del mundo y el ídolo del Xeneize es conocida, y el año pasado el propio Almada contó que Riquelme lo había llamado para incorporarlo cuando jugaba en Atlanta United. El volante de la Selección Argentina explicó que ya había decidido continuar su carrera en Botafogo. “Tuve un llamado de Román, que me preguntó, pero quedó todo ahí. Yo ya había tomado la decisión de ir a Botafogo”, había revelado.

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