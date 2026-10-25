En un clásico vibrante, Facundo “Jagger” Herrera tuvo su tarde soñada en Avellaneda. Con un cabezazo a los 43 minutos del segundo tiempo, el defensor le dio a Boca una victoria agónica por 1-0 ante Independiente con el que fue su primer gol en Primera. El juvenil, que se formó en el club desde chico, pasó de abrirse camino en las Inferiores a convertirse en el héroe de un triunfo clave para el Xeneize en la pelea por la tabla anual.

El duelo entre Independiente y Boca estaba para cualquiera de los dos, pero Herrera, que había sido uno de los más sólidos en defensa del visitante, puso la cabeza anticipando en el primer palo luego de un córner y su remate le venció las manos a Santiago Mele. De esta forma, el zaguero de 20 años materializó su primer festejo como profesional y le dio al Xeneize un nuevo triunfo que lo posiciona como puntero de la tabla anual.

Detrás del festejo de Jagger hay una historia que une a tres generaciones con los colores azul y oro. Herrera llegó a probarse en Boca cuando tenía apenas seis años, acompañado por su papá, Leonardo, y su abuelo Lito. Lo que quizá pocos sabían es que su padre había compartido las Inferiores con Rodolfo Arruabarrena: ambos fueron compañeros en la categoría 1975, durante la década del 80, e incluso llegaron a jugar juntos algunos partidos en la zaga central.

Tres décadas después, el destino volvió a cruzar los destinos de estos dos apellidos, aunque desde lugares diferentes. Arruabarrena, como entrenador, le abrió las puertas de Primera al hijo de aquel compañero de su infancia futbolística en un contexto donde necesitaba defensores centrales ante las lesiones de Ayrton Costa y Marco Pellegrino. “Conozco al padre Leo y también al abuelo Lito, pero si está es porque se lo ganó”, explicó el Vasco, quien también destacó la entereza del juvenil y su capacidad para aprovechar las oportunidades que tuvo.

En su época de jugador, Arruabarrena compartió con el papá de Jagger Herrera en inferiores. (Foto: Getty)

El gol ante Independiente tuvo, además, un detalle especial: tiempo atrás, Jagger había contado que soñaba con marcar su primer tanto en Primera de cabeza y, si podía elegir, ante River. No fue contra el rival que imaginaba, pero sí con un cabezazo en los últimos minutos y para darle una victoria importante a Boca. A los 20 años, el defensor sumó así un capítulo propio a una historia que había empezado mucho antes de su debut, cuando todavía era un niño que iba a jugar al fútbo al predio La Candela.