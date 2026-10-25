Mientras continúa peleando en todos los frentes, Boca se ilusiona con el retorno antes de tiempo de Tomás Aranda. El juvenil evoluciona favorablemente de la fractura de peroné que sufrió en agosto y podría volver a entrenarse a la par del grupo después del Superclásico ante River. Otro de los que podría retornar para esa fecha es Adam Bareiro, quien se recupera de una hernia disco lumbar. En el Xeneize hay expectativa por recuperarlos para el tramo decisivo de la temporada.

Aranda fue operado el 27 de agosto y viene avanzando progresivamente en su rehabilitación. Aunque inicialmente se estimaba que podría regresar recién en 2027, su evolución abrió la posibilidad de una vuelta anticipada. Si responde bien al trabajo con sus compañeros, podría sumar minutos antes de fin de año y esto ilusiona a Rodolfo Arruabarrena pensando en la seguidilla que afrontará Boca entre noviembre y principios de diciembre.

La misma expectativa existe con Bareiro, quien también avanza en su recuperación. El delantero paraguayo ya realiza trabajos de campo y podría reincorporarse al grupo en las próximas semanas, aunque con el atacante paraguayo son más prudentes y evitarán apurarlo. En ambos casos, el CT evaluará cómo responden físicamente antes de definir si pueden estar disponibles para los partidos decisivos, con la semifinal de la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana como los grandes objetivos, además del Torneo Clausura y el título de la tabla anual.

Tras su hernia disco lumbar, Bareiro también se ilusiona con volver antes de fin de año. (Foto: Copa Argentina)

La semifinal de la Copa Argentina ante Banfield está prevista para el 14 de noviembre, mientras que la final de la Copa Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, ante Atlético Mineiro. Para ese entonces, Boca se ilusiona con recuperar dos alternativas de ataque importantes para el cierre del año y así poder aumentar sus chances de coronar.