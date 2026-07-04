"Adentro de la cancha, me cagan a patadas": la broma de Messi tras sacarse fotos con los jugadores de Cabo Verde

Además de liderar a la Selección Argentina hacia los octavos de final del Mundial 2026, Lionel Messi protagonizó un gesto que fue destacado tras el encuentro. Una vez finalizado el sufrido triunfo por 3-2 ante Cabo Verde en Miami, el capitán argentino se detuvo en la zona mixta para sacarse fotos con varios jugadores del seleccionado africano que se acercaron a pedirle un recuerdo.

El propio Messi contó con humor cómo fue ese momento y recordó lo ocurrido durante el partido. "Me pidieron la camiseta, todo... Adentro de la cancha, me cagan a patadas, ja", bromeó el rosarino, que accedió a todos los pedidos antes de retirarse del estadio.

En el plano futbolístico, la Pulga volvió a ser determinante. Abrió el marcador, alcanzó los 20 goles en los Mundiales y envió los centros que terminaron en el tanto de Lisandro Martínez y en el gol en contra de Diney para sellar el 3-2.

Tras el encuentro, destacó el carácter del equipo: "Lo viene demostrando hace mucho esta Selección: compite y va a competir hasta el final. Hoy tuvimos la importancia de la pelota parada, que por ahí no veníamos convirtiendo. En partidos así, es importante. Tenemos buenos cabeceadores, gente que va bien arriba".

El capitán también explicó que esa faceta del juego es un aspecto trabajado por el plantel. "Hoy lo pudimos aprovechar y va a ser importante. Lo venimos trabajando hace tiempo, tanto en ofensiva como en defensiva. En una competición así es importante".

Además, hizo una autocrítica sobre el desarrollo del encuentro: "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España y Uruguay. Hicimos lo más difícil que fue encontrar el primer gol y pensamos que, a raíz de eso, íbamos a encontrar nuestro juego. Y fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás, no pudimos presionar bien". Con la clasificación asegurada, Argentina enfrentará a Egipto en los octavos de final.