El enojo de Lionel Messi al término de la clasificación ante Cabo Verde

La Selección argentina consiguió la clasificación a octavos de final luego de la sufrida victoria ante Cabo Verde por 3-2 en 16avos de la Copa Mundial 2026. El conjunto "Albiceleste" no dejó una buena cara al llegar hasta el alargue contra una selección de menor nivel que se ubica en el puesto 64° en el Ranking FIFA.

Mas allá del deshago final de los jugadores y todos los fanáticos, la preocupante imagen se vio reflejada luego del pitazo final al ver la reacción del capitán Lionel Messi, quien al escuchar el silbato celebró con los puños en alto y gritando "Vamos, vamos, la con... de su madre" reiterando el insulto con cara enojo.

Posteriormente, en los festejos junto al plantel en el medio del campo las cámaras lo mostraban fastidioso en una charla con Nicolás Otamendi, con la boca tapada.

Además, en la misma charla con el central quien no ingresó en el encuentro que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, realizó un movimiento de cabeza hacia los costados indicando su desconformidad con el partido, a pesar del resultado.

Si bien, se lo pudo observar de la manera señalada anteriormente, el “10”, en declaraciones post partido sabía que “no iba a ser nada fácil”, destacó que el representativo nacional “ya demostró muchas veces que siempre compite”.

También reconoció la complejidad del partido desde el análisis y destacó lo hecho por el rival “No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay” y agregó “golpearon con sus armas y no regalaron nada”.

El astro argentino no fue el único que analizo el partido realizado por el seleccionado Nacional, Enzo Fernández reflexiono "Nos costaron los primeros minutos del segundo tiempo, pero sirve de aprendizaje y no puede volver a suceder lo de entrar a medias aguas", aseveró y agregó: "Hay que corregir eso y seguir para adelante".