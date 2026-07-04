Scaloni, sobre el agónico triunfo: “Esto es Argentina, han dado todo“

El entrenador Lionel Scaloni destacó el gran esfuerzo que hizo el equipo ante un duro rival en el triunfo por 3 a 2 de Argentina en el alargue ante Cabo Verde y felicitó a los africanos. "El partido fue durísimo, siempre hay que sacar lo positivo y es que este equipo nunca se rinde. Esto es Argentina y han dejado todo", aseguró Scaloni casi emocionado tras el duro triunfo.

También tuvo elogios para un rival africano que fue más de lo que se pensó en la previa: "Quiero felicitar al rival, hoy demostraron que son un gran equipo". "Cuando uno dice que no hay partidos fáciles en el Mundial, es cierto", agregó el entrenador antes de irse rumbo al vestuario. "Incluso cuando se gana bien hay cosas para corregir", afirmó el técnico en conferencia de prensa, quien evitó conformarse con la victoria.

En la misma línea, sostuvo: "Siempre se puede mejorar, pero es importante que el equipo respondió en los momentos difíciles". Scaloni también defendió la personalidad de la Selección y rechazó los cuestionamientos sobre el funcionamiento: "Podemos debatir si jugamos bien o mal, pero a este equipo no le pesa hacerse cargo del partido", expresó.

Además, Scaloni destacó la propuesta ofensiva del conjunto argentino: "Siempre buscamos el arco rival" y resumió la actitud de sus futbolistas con una frase contundente: "Jugamos con el corazón".

El entrenador recordó que, antes del encuentro, muchos imaginaban un desarrollo más sencillo: "Todos pensaban que iba a ser un paseo, pero nosotros sabíamos muy bien que no", aseguró.

Sobre el gol convertido por el conjunto africano, Scaloni reconoció que el cuerpo técnico había estudiado esa acción durante la preparación del partido: "Habíamos visto que el jugador de Cabo Verde recortaba hacia adentro y pateaba, pero por más de que lo hayamos visto hizo un gol espectacular", explicó.

Finalmente, el entrenador resaltó la reacción del equipo en los momentos adversos. "Recibimos los golpes en momentos puntuales, pero nosotros siempre fuimos a buscar el partido", señaló. "Lo negativo lo hablaré con ellos, pero rescatamos lo positivo que es no bajar nunca los brazos".