La eliminación de Portugal a manos de España por los octavos de final del Mundial 2026 marcó también el fin del camino para Cristiano Ronaldo en los Mundiales. El legendario goleador portugués le pone punto final a su historia en la Copa del Mundo a los 41 años y luego de nada menos que seis participaciones, donde marcó un total de 11 goles y se irá como dueño del récord de ser el único en marcar en seis citas mundialistas.

Más de 20 años después de su debut, el astro de 41 años se marcha convencido de que su aporte estuvo a la altura de las circunstancias, como dijo en la conferencia de prensa previa al duelo ante los españoles, una manera de contestar a las críticas que acompañaron tanto a su performance (se va con tres goles en cinco encuentros) como a una selección portuguesa que no tuvo el rendimiento esperado para una generación repleta de figuras. En su sexto intento, Cristiano se va nuevamente de un Mundial sin acercarse a conquistarlo.

Más allá de no lograr el objetivo de levantar el máximo título a nivel selecciones, Cristiano cierra una carrera internacional con cifras abrumadoras: un total de 146 goles en 233 partidos que hacen una media de 0,63 tantos por encuentro y lo tienen como el máximo artillero a nivel internacional, récord al que se sumó el ser el único en marcar durante seis ediciones del Mundial seguidas. En casi 23 años de carrera con Portugal fueron seis participaciones en Mundial y cinco Eurocopas, con el título de 2016 como su máximo logro. A esto le sumó los dos títulos de UEFA Nations League, en 2019 y 2025.

Todos los goles de Cristiano

Desde 2006 a 2026. Un total de 20 años formando parte de la Copa del Mundo se terminaron hoy para un Cristiano Ronaldo que, si bien solamente pudo marcar un tanto en instancias definitivas y ostenta varias eliminaciones en cuartos u octavos de final, fue el argumento más importante de su selección en este siglo para intentar pelear por su primer título. Desde aquel ante Alemania en el partido por el tercer puesto en 2006 hasta los tres que marcó en esta edición, estos son los 11 tantos de CR7 en Mundiales.