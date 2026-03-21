En la semana donde Marcelo Araujo dijo adiós, también se fue otra leyenda del periodismo deportivo. Ernesto Cherquis Bialo falleció esta noche a sus 85 años. La causa de su deceso fue una leucemia contra la que batalla desde hace tiempo y por la que había sido internado el año pasado en el Hospital Alemán. En su extenso legado deja una gran trayectoria en El Gráfico de casi 30 años, siendo director durante ocho, más una gran trayectoria realizando coberturas de boxeo en radio, pasos por la televisión y un periplo como vocero de la Asociación del Fútbol Argentino que presidía Julio Humberto Grondona.

Nacido en Montevideo el 30 de septiembre de 1940, aunque siempre se sintió porteño, desarrolló su carrera en la Capital Federal durante más de 60 años. Ingresó como pasante en El Gráfico en 1963 y se retiró como director editorial en 1990. También trabajó en Radio Mitre y Radio Rivadavia, donde firmaba sus notas como “Robinson”. En total, cubrió 144 peleas por título mundial, incluidas los legendarios combates entre Muhammad Ali y George Foreman y el Ali-Bonavena en Las Vegas.

En 2023, la Legislatura porteña lo distinguió como Personalidad Destacada en el ámbito del deporte. “Soy un contador de historias y las veces que me designaron para hablar con motivo de algún reconocimiento, el sujeto era el otro porque nuestra vida es el otro”, expresó luego de recibir la distinción como un “ilustre” en el ámbito de la cultura.