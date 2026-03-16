El periodismo deportivo argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Marcelo Araujo, una de las voces más emblemáticas del relato futbolero. El histórico relator falleció a los 78 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, dejando una huella imborrable en la televisión y en varias generaciones de periodistas que crecieron escuchando su estilo inconfundible.

La noticia fue confirmada por su amigo y colega Fernando Pacini durante su programa en Radio La Red, donde compartió detalles del difícil momento. “Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo Araujo”, expresó el periodista, visiblemente conmovido por la pérdida de quien fue una figura central del relato futbolístico en Argentina.

Además, Fernando Pacini recordó el fuerte vínculo de Marcelo Araujo con la profesión incluso en los últimos tiempos, cuando su estado de salud ya estaba deteriorado. “Siempre mantuvo el deseo de ser periodista hasta el último día. Siempre preguntaba quién iba al Mundial, quién lo televisaba o iba. Qué pasaba en el fútbol argentino”, reveló, destacando su pasión intacta por el deporte.

El impacto de la noticia también se reflejó en las palabras de Fernando Niembro, quien compartió con Marcelo Araujo décadas de trabajo. “Realmente no es un día feliz. Me aparecen mil imágenes en tantos lugares con Marcelo, que realmente lamento mucho lo que pasó”, expresó con emoción. Y agregó: “Se me hace un nudo en la garganta que ya no esté con nosotros”.

Para Fernando Niembro, el legado de Marcelo Araujo es imposible de igualar dentro del relato televisivo. “Le puso la voz a la televisión. Más allá de ser un gran relator, quizá uno de los mejores de toda la Argentina porque ponía una impronta totalmente diferente, era una gran persona”, afirmó sobre su colega y amigo.

El homenaje también llegó desde Sebastián “Pollo” Vignolo, quien destacó la generosidad de Marcelo Araujo cuando compartieron momentos profesionales. “Un distinto en los relatos, tuve la fortuna de conocerlo, tuvo la humildad de acompañarme con sus conocimientos”, aseguró el conductor, recordando la influencia que tuvo en su carrera.

Por su parte, Walter Nelson remarcó el carácter innovador que definió la trayectoria de Marcelo Araujo. “Marcelo rompió con todas las reglas del periodismo estructurado. Fue el primer relator que pudo hacer todo ese tipo de cosas y la gente lo aceptaba”, explicó, resaltando su estilo único y su cercanía personal.

El recuerdo también llegó de la mano de Elio Rossi y Titi Fernández, quienes coincidieron en destacar la importancia histórica del relator. “No hubo ninguno igual a Marcelo. No habrá ninguno”, expresó Elio Rossi, mientras que Titi Fernández concluyó con una frase que resume su legado: “Él inventó el relato en televisión. Hemos armado un show en la pantalla. Sus locuras armaban un show. Hay que recordarlo con una sonrisa”.