La muerte de Marcelo Araujo deja consigo una enorme cantidad de recuerdos de una auténtica leyenda del relato en el fútbol argentino. Luego de su fallecimiento esta madrugada alrededor de las 2, las redes sociales se inundaron con videos de sus más apreciadas narraciones. Conocido por su estilo disruptivo, el prestigioso periodista y locutor dejó un enorme archivo para ser recordado.

Tuvo frases emblemáticas como “¿Estás crazy, Macaya?" o “Lo que te devoraste”, además de apodos que quedaron en el recuerdo de los televidentes como "Shileno" para Marcelo Salas, "Torero" en la época de esplendor de Juan Román Riquelme, "Apache" para un jóven Carlos Tévez o "Chapita", aludiendo a la excentricidad de Guillermo Barros Schelotto.

Dentro de esas innmuerables jornadas de relato, una de las que quedó marcadas más a fuego fue el "lo hacés y me voy" antes del gol de Luis Medero para Boca ante Platense. El defensor hizo una gran jugada individual que terminó con el tanto que selló el triunfo del Xeneize ante Platense en cancha de Independiente y Araujo cumplió su promesa: se retiró faltando un rato del segundo tiempo, por lo que Walter Nelson, otro relator que en ese tiempo hacía campo de juego, debió relevarlo.

Otro de los relatos más memorables fue en un Superclásico. Justo en el momento en el que daba el dato de la recaudación, Martín Palermo lo sorprendió con un gol de media vuelta desde afuera del área y el resultado quedó para la historia: "776.420 pesos la recaudación para una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino... Martiiiiiiiiiiiiiiin, gol".

Dentro de los relatos top de Araujo no podía estar ausente la figura de Diego Armando Maradona. En sus últimos años como futbolista, donde retornó para cerrar su carrera en Boca, el '10' marcó un golazo espectacular de tiro libre contra Argentinos Juniors. En la previa de la ejecución, el relator enfocó directamente su discurso en el Pelusa: "Acariciala nomás, después se lo dedicas a tu vieja, a la Tota", dijo justo antes de que el ídolo la colgara del ángulo derecho.

Por último, uno de sus "sketches" donde hacía que le sonara el teléfono en medio de la transmisión para hablar presuntamente con algún futbolista se le mezcló con un gol de Independiente. El Rojo atacaba y el celular de Araujo empezó a sonar, lo que derivó en el icónico "Me están llamando por teléfono, gol de Insúa... si, gol". Acá se plasmó otro de los tantos recursos que el narrador sacaba a relucir y fueron parte de su legado.